Αφαιρέθηκαν λογαριασμοί που συνδέονταν με ένα μυστηριώδες διαφημιστικό πρακτορείο που λειτουργεί εκτός Ρωσίας και το οποίο επεδίωκε να πληρώσει Influencers, για να δυσφημήσουν τα εμβόλια της Covid-19, που κατασκευάζονται από την Pfizer και την AstraZenecaΤο Facebook ανακοίνωσε χθες, Τρίτη, ότι έκλεισε εκατοντάδες λογαριασμούς που διέδιδαν ψευδείς πληροφορίες σχετικά με τα εμβόλια για τον κορονοϊό.Το κορυφαίο μέσο κοινωνικής δικτύωσης χαρακτήρισε «πλυντήριο παραπληροφόρησης» το δίκτυο λογαριασμών που προερχόταν από τη Ρωσία και επιχειρούσε να «στρατολογήσει» influencers να διαδώσουν fake news για τα εμβόλια της Covid -19. Στόχευε κυρίως χρήστες με «καθαρή φήμη» σε Ινδία, Λατινική Αμερική και ΗΠΑ.Για την εκστρατεία παραπληροφόρησης, σύμφωνα με την αναφορά του Facebook, ευθύνεται η εταιρεία μάρκετινγκ Fazze, η οποία είναι μέρος μιας ρωσικής εταιρείας που ονομάζεται AdNow.Τον περασμένο μήνα ερεύνα του BBC Trending ανέφερε πως τον Μάιο από την Fazze πρόσφεραν χρήματα σε Influencer για να διαδώσουν ψευδείς ισχυρισμούς σχετικά με τους κίνδυνους που σχετίζονται με το εμβόλιο της Pfizer. Το ίδιο είχε επιχειρήσει και με το εμβόλιο της AstraZeneca διαδίδοντας πως χρησιμοποιεί έναν τροποποιημένο αδενοϊό χιμπατζή.Οι αναρτήσεις από λογαριασμούς στο δίκτυο διέδωσαν μιμίδια που χρησιμοποίησαν εικόνες από τις ταινίες «Πλανήτης των Πιθήκων» για να δώσουν την εντύπωση ότι το εμβόλιο θα μετατρέψει τους ανθρώπους σε πιθήκους.Αυτές οι αναρτήσεις εμφανίστηκαν στο Facebook στα Χίντι περίπου την ίδια στιγμή που η ινδική κυβέρνηση συζητούσε την έγκριση έκτακτης ανάγκης για το εμβόλιο AstraZeneca.Η καμπάνια χρησιμοποίησε ψεύτικους λογαριασμούς, μερικοί από τους οποίους το Facebook λέει ότι πιθανότατα προέρχονται από servers στο Μπαγκλαντές και το Πακιστάν.Το Facebook ανακοίνωσε ότι τον Ιούλιο αφαίρεσε 65 λογαριασμούς του και 243 λογαριασμούς στο Instagram που ήταν συνδεδεμένοι με την καμπάνια αντιεμβολιαστών και απαγόρευσε την Fazze από την πλατφόρμα της, για παραβίαση της πολιτικής τους κατά ξένων επεμβάσεων.«Είναι πραγματικά μια προειδοποίηση - να είστε προσεκτικοί όταν κάποιος προσπαθεί να σας ταΐσει με μια ιστορία. Κάντε τη δική σας έρευνα» δήλωσε ο Μπεν Νίμο, επικεφαλής της παγκόσμιας απειλής του Facebook, κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων.Η εκστρατεία εκμεταλλεύτηκε τις διαδικτυακές πλατφόρμες, όπως το Reddit, το Medium, το Change.org και το Facebook, δημιουργώντας παραπλανητικά άρθρα και αναφορές, παρέχοντας στη συνέχεια στους «influencers» συνδέσμους, hashtags και άλλα για τη διάδοση της παραπληροφόρησης για τα εμβόλια, σύμφωνα με το Νίμο, ο οποίος σημείωσε ότι «στην πραγματικότητα, αυτή η καμπάνια αντιεμβολιαστών λειτούργησε ως πλυντήριο παραπληροφόρησης».

JUST OUT: In-depth report on the #Fazze case — a campaign from Russia targeting primarily India and LATAM, and to a lesser extent the US.



It was focused on the Pfizer and AstraZeneca COVID-19 vaccines, but got close to zero traction across the internet.https://t.co/YzWMrMREbH

— Ben Nimmo (@benimmo) August 10, 2021Η αντιεμβολιαστική καμπάνια έπεσε στο κενόΗ επιχείρηση αποκαλύφθηκε από Influencers στη Γαλλία και τη Γερμανία που αμφισβήτησαν τους ισχυρισμούς που έγιναν σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την Fazze, ωθώντας τους δημοσιογράφους να ερευνήσουν το θέμα, σύμφωνα με το Facebook.Το Facebook δεν γνωρίζει ποιος προσέλαβε την Fazze για την εκστρατεία κατά των εμβολίων, αλλά έχει μοιραστεί τα ευρήματά του με τις ρυθμιστικές αρχές, την αστυνομία, τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, σύμφωνα με τον επικεφαλής της πολιτικής ασφαλείας Nathaniel Gleicher.

1/ Today we announced two CIB ops that we removed in July. One was targeting Myanmar & linked to individuals associated with the Myanmar military. The other was run by Fazze, a Russia-based marketing firm, to undermine trust in particular COVID vaccines. https://t.co/EH5Yb4KtfI

— Nathaniel Gleicher (@ngleicher) August 10, 2021Η καμπάνια φάνηκε να πέφτει στο κενό, με σχεδόν καμία από τις αναρτήσεις που έγιναν στο Instagram να μην λαμβάνει "likes", ανέφερε το Facebook.Η είδηση έρχεται εν μέσω μιας διαμάχης μεταξύ του Facebook και της αμερικανικής κυβέρνησης σχετικά με τον περιορισμό της παραπληροφόρησης για τον κορονοϊό και τις προσπάθειες της κυβέρνησης να επιστρατεύσει δημοφιλείς χαρακτήρες των κοινωνικών μέσων για την προώθηση των εμβολιασμών.Αξίζει να αναφερθεί ότι ύστερα από την πρωτοβουλία του Twitter, Google, Facebook και Netflix στις ΗΠΑ ανακοίνωσαν πως οι εργαζόμενοί τους θα πρέπει να είναι πλήρως εμβολιασμένοι πριν επιστρέψουν στα γραφεία των εταιρειών.ΠΗΓΗ