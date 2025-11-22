Δυναμική ήταν η εικόνα της απογευματινής ζώνης στα τηλεοπτικά κανάλια, με το “Live News” του Mega να ανεβαίνει στην κορυφή της τηλεθέασης καταγράφοντας 18,3%, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή του απήχηση στο κοινό.

Σε μικρή απόσταση ακολούθησε το δημοφιλές τηλεπαιχνίδι “Deal” στον Alpha, που σημείωσε 17,7%, ενώ οι “Οικογενειακές Ιστορίες” κράτησαν ψηλά τις επιδόσεις του σταθμού με 16,2%.

Το τηλεπαιχνίδι “The Chase” στο Mega κινήθηκε επίσης ιδιαίτερα δυνατά, συγκεντρώνοντας 16,1%, ενώ ο “Τροχός της Τύχης” στο Star κατέγραψε 15,6%, συνεχίζοντας την παραδοσιακά ισχυρή του παρουσία στο απογευματινό πρόγραμμα.

Στο Star, το "Cash or teach" σημείωσε 10,9%, ενώ το “Ρουκ Ζουκ” στον ΑΝΤ1 έφτασε το 10,7%. Η επανάληψη της εκπομπής “5X5 Celebrity” στον ΑΝΤ1 ακολούθησε με 8,9%.

Στην ΕΡΤ1, το “Στούντιο 4” κατέγραψε 7,2%, διατηρώντας σταθερό το κοινό του, ενώ στο ΣΚΑΪ η εκπομπή “Διαχωρίζω τη Θέση μου” απέσπασε 5,1%. Πιο χαμηλές πτήσεις για την ελληνική ταινία του σταθμού, η οποία σημείωσε 3,7%, αλλά και για την εκπομπή “Το χουμε” με 3,2%.

Την εικόνα συμπληρώνουν οι “Καθαρές Κουβέντες” στο Open, που κινήθηκαν στο 3,1%.

Η απογευματινή ζώνη καταγράφει έντονο ανταγωνισμό με σαφή κυριαρχία ενημερωτικών προγραμμάτων και τηλεπαιχνιδιών, καθώς Mega, Alpha και Star δίνουν καθημερινά μάχη για την κορυφή.

