2025-11-22 10:55:30
Φωτογραφία για Απόλυτη κυριαρχία του “Live News” στην απογευματινή ζώνη – Μάχη μέχρι τέλους για τα τηλεπαιχνίδια

 



Δυναμική ήταν η εικόνα της απογευματινής ζώνης στα τηλεοπτικά κανάλια, με το “Live News” του Mega να ανεβαίνει στην κορυφή της τηλεθέασης καταγράφοντας 18,3%, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή του απήχηση στο κοινό.

Σε μικρή απόσταση ακολούθησε το δημοφιλές τηλεπαιχνίδι “Deal” στον Alpha, που σημείωσε 17,7%, ενώ οι “Οικογενειακές Ιστορίες” κράτησαν ψηλά τις επιδόσεις του σταθμού με 16,2%.

Το τηλεπαιχνίδι “The Chase” στο Mega κινήθηκε επίσης ιδιαίτερα δυνατά, συγκεντρώνοντας 16,1%, ενώ ο “Τροχός της Τύχης” στο Star κατέγραψε 15,6%, συνεχίζοντας την παραδοσιακά ισχυρή του παρουσία στο απογευματινό πρόγραμμα.

Στο Star, το "Cash or teach" σημείωσε 10,9%, ενώ το “Ρουκ Ζουκ” στον ΑΝΤ1 έφτασε το 10,7%. Η επανάληψη της εκπομπής “5X5 Celebrity” στον ΑΝΤ1 ακολούθησε με 8,9%.

Στην ΕΡΤ1, το “Στούντιο 4” κατέγραψε 7,2%, διατηρώντας σταθερό το κοινό του, ενώ στο ΣΚΑΪ η εκπομπή “Διαχωρίζω τη Θέση μου” απέσπασε 5,1%. Πιο χαμηλές πτήσεις για την ελληνική ταινία του σταθμού, η οποία σημείωσε 3,7%, αλλά και για την εκπομπή “Το χουμε” με 3,2%.

Την εικόνα συμπληρώνουν οι “Καθαρές Κουβέντες” στο Open, που κινήθηκαν στο 3,1%.

Η απογευματινή ζώνη καταγράφει έντονο ανταγωνισμό με σαφή κυριαρχία ενημερωτικών προγραμμάτων και τηλεπαιχνιδιών, καθώς Mega, Alpha και Star δίνουν καθημερινά μάχη για την κορυφή.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Σκανδιναβικά χριστούγεννα. Για όσους προτιμούν την λιτή, φυσική διακόσμηση
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Σκανδιναβικά χριστούγεννα. Για όσους προτιμούν την λιτή, φυσική διακόσμηση
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (21/11/2025)
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (21/11/2025)
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
«Το Σόι Σου» κυριαρχεί στην prime time – Ισχυρή η late night ζώνη
«Το Σόι Σου» κυριαρχεί στην prime time – Ισχυρή η late night ζώνη
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (21/11/2025)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (21/11/2025)
Πρωτιά για τις «Αποκαλύψεις» του ΑΝΤ1 στη μεσημεριανή ζώνη
Πρωτιά για τις «Αποκαλύψεις» του ΑΝΤ1 στη μεσημεριανή ζώνη
Πρωινή ενημερωτική ζώνη : Στην κορυφή το Κοινωνία Ώρα MEGA - Ανέβασε στροφές το Καλημέρα Ελλάδα
Πρωινή ενημερωτική ζώνη : Στην κορυφή το Κοινωνία Ώρα MEGA - Ανέβασε στροφές το Καλημέρα Ελλάδα
Ανατροπή στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη : Πέρασε μπροστά το Πρωινό στον ΑΝΤ1
Ανατροπή στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη : Πέρασε μπροστά το Πρωινό στον ΑΝΤ1
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Πρωινή ενημερωτική ζώνη : Στην κορυφή το Κοινωνία Ώρα MEGA - Ανέβασε στροφές το Καλημέρα Ελλάδα
Πρωινή ενημερωτική ζώνη : Στην κορυφή το Κοινωνία Ώρα MEGA - Ανέβασε στροφές το Καλημέρα Ελλάδα
Ανατροπή στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη : Πέρασε μπροστά το Πρωινό στον ΑΝΤ1
Ανατροπή στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη : Πέρασε μπροστά το Πρωινό στον ΑΝΤ1
Βρύα επέζησαν για εννέα μήνες στο διάστημα
Βρύα επέζησαν για εννέα μήνες στο διάστημα
Συμφωνία-βόμβα: Το Open «αρπάζει» 5 θρυλικές σειρές του Mega
Συμφωνία-βόμβα: Το Open «αρπάζει» 5 θρυλικές σειρές του Mega
Όσα θα δούμε το Σάββατο στο 9ο επεισόδιο του «The Roadshow»
Όσα θα δούμε το Σάββατο στο 9ο επεισόδιο του «The Roadshow»