Ιδιαίτερα ανταγωνιστική αποδείχθηκε η χθεσινή απογευματινή τηλεοπτική ζώνη, με το «Live News» στο MEGA να κατακτά την κορυφή του πίνακα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό. Η εκπομπή του Νίκου Ευαγγελάτου σημείωσε 15,2%, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά την ισχυρή της απήχηση.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το τηλεπαιχνίδι «Deal» στον Alpha με 14,7%, ενώ πολύ κοντά ακολούθησε το επίσης δυνατό «The Chase» στο MEGA, το οποίο κατέγραψε 13,8%.

Σε ανοδική τροχιά κινήθηκε και ο «Τροχός της Τύχης» στο Star, συγκεντρώνοντας 12,9%, ενώ οι «Οικογενειακές Ιστορίες» στον Alpha παρέμειναν σε διψήφια επίπεδα με 10,3%. Η ελληνική ταινία που πρόβαλε ο ΣΚΑΪ σημείωσε 9,8%, ενώ το «Ρουκ Ζουκ» στον ΑΝΤ1 ακολούθησε με 9,4%.

Το «5x5 Celebrity» στον ΑΝΤ1 κινήθηκε περίπου στο 9%, ενώ το «Cash or Trash» στο Star κατέγραψε 9,2%, διατηρώντας το κοινό του.

Στα μονοψήφια ποσοστά συνέχισε και το «Στούντιο 4» στην ΕΡΤ1, το οποίο σημείωσε 7,2%, ενώ πιο χαμηλά βρέθηκαν το «Το Έχουμε» στον ΣΚΑΪ με 3,5% και οι «Καθαρές Κουβέντες» στο Open με 2,8%. Η σειρά «Ηλέκτρα» στην ΕΡΤ1 ολοκλήρωσε τον πίνακα με 1,8%.

Η απογευματινή ζώνη δείχνει έντονη κινητικότητα, με ενημερωτικά και ψυχαγωγικά προγράμματα να διεκδικούν δυναμικά την προτίμηση του κοινού και τις ισορροπίες να παραμένουν ρευστές.

Πηγή: tvnea.com