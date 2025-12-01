2025-12-01 14:12:12
Φωτογραφία για Με πρωτιά στο σύνολο κοινού έκλεισε και ο Νοέμβριος για την εκπομπή του Πέτρου Κουσουλού «Αποκαλύψεις»
Με μαχητική δημοσιογραφία και αποκαλυπτικά ρεπορτάζ, η καθημερινή εκπομπή του Πέτρου Κουσουλού, «Αποκαλύψεις» ήταν πρώτη στη ζώνη μετάδοσής της στο σύνολο κοινού, και τον Νοέμβριο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen, η εκπομπή κατέγραψε πρωτιά στο σύνολο κοινού, με μέσο όρο 17,8%.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η εκπομπή είχε τα υψηλότερα ποσοστά στις γυναίκες, όπου σε επιμέρους κοινό η τηλεθέαση έφτασε το 22,6%.

Τις «Αποκαλύψεις» παρακολούθησαν κατά μέσο όρο περίπου 1.142.700 τηλεθεατές στο σύνολο κοινού, για τουλάχιστον 1’.

Κάθε μεσημέρι στις 13:30, ο Πέτρος Κουσουλός και η εκπομπή «Αποκαλύψεις» βάζουν στο μικροσκόπιό τους συνταρακτικές υποθέσεις, αναδεικνύουν πρωτογενείς ειδήσεις και ξεδιπλώνουν όλες τις αθέατες πτυχές.

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Γιώργος Λιάγκας: Θα ξανακάνω βραδινή εκπομπή με συνεντεύξεις
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Γιώργος Λιάγκας: Θα ξανακάνω βραδινή εκπομπή με συνεντεύξεις
Grand Hotel: Όσα θα δούμε στο αποψινό διπλό επεισόδιο
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Grand Hotel: Όσα θα δούμε στο αποψινό διπλό επεισόδιο
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Γιώργος Λιάγκας: Θα ξανακάνω βραδινή εκπομπή με συνεντεύξεις
Γιώργος Λιάγκας: Θα ξανακάνω βραδινή εκπομπή με συνεντεύξεις
Σκληρή μάχη στην πρωινή ζώνη: Το «ΚΑΛΗΜΕΡΑ» του ΣΚΑΪ κρατά την πρωτιά
Σκληρή μάχη στην πρωινή ζώνη: Το «ΚΑΛΗΜΕΡΑ» του ΣΚΑΪ κρατά την πρωτιά
Πρωτιά για τον ΣΚΑΪ στην πρωινή ζώνη με την εκπομπή Καλημέρα
Πρωτιά για τον ΣΚΑΪ στην πρωινή ζώνη με την εκπομπή Καλημέρα
Μάχη στήθος με στήθος στην πρωινή ψυχαγωγία – Οριακή πρωτιά για το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση»
Μάχη στήθος με στήθος στην πρωινή ψυχαγωγία – Οριακή πρωτιά για το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση»
Δημήτρης Παπανώτας: «Άλλο κι αυτό με τα podcast. Κάνει ο κάθε πικραμένος! - Δεν θέλω να κάνω δική μου εκπομπή πια»
Δημήτρης Παπανώτας: «Άλλο κι αυτό με τα podcast. Κάνει ο κάθε πικραμένος! - Δεν θέλω να κάνω δική μου εκπομπή πια»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Κατερίνα Καινούργιου: Με Οικονομόπουλο ξεκινάς, βρε άτιμε; - δεν υπάρχει λόγος να κάνετε ζάπινγκ, ακόμα και κάτι που ιδανικά θα ήθελα να δω κι εγώ…
Κατερίνα Καινούργιου: Με Οικονομόπουλο ξεκινάς, βρε άτιμε; - δεν υπάρχει λόγος να κάνετε ζάπινγκ, ακόμα και κάτι που ιδανικά θα ήθελα να δω κι εγώ…
Δημήτρης Παπανώτας: Έχουν μπει στον τηλεοπτικό χώρο πολλοί άσχετοι
Δημήτρης Παπανώτας: Έχουν μπει στον τηλεοπτικό χώρο πολλοί άσχετοι
Γιώργος Λιάγκας για Σταύρο Μπαλάσκα: «Δεν έχει τηλεοπτική παιδεία και γι αυτό…»
Γιώργος Λιάγκας για Σταύρο Μπαλάσκα: «Δεν έχει τηλεοπτική παιδεία και γι αυτό…»
Alpha: Πρώτος τον Νοέμβριο, πρώτος στη χρονιά, πρώτος τη σεζόν !
Alpha: Πρώτος τον Νοέμβριο, πρώτος στη χρονιά, πρώτος τη σεζόν !
Ξεκίνησε η εμπορική αμαξοστοιχία Τσονγκκίνγκ-Βουδαπέστης-Κίνας-Ευρώπης
Ξεκίνησε η εμπορική αμαξοστοιχία Τσονγκκίνγκ-Βουδαπέστης-Κίνας-Ευρώπης