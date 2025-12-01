2025-12-01 14:12:12

Με μαχητική δημοσιογραφία και αποκαλυπτικά ρεπορτάζ, η καθημερινή εκπομπή του Πέτρου Κουσουλού, «Αποκαλύψεις» ήταν πρώτη στη ζώνη μετάδοσής της στο σύνολο κοινού, και τον Νοέμβριο.



Σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen, η εκπομπή κατέγραψε πρωτιά στο σύνολο κοινού, με μέσο όρο 17,8%.



Αξίζει να σημειωθεί, ότι η εκπομπή είχε τα υψηλότερα ποσοστά στις γυναίκες, όπου σε επιμέρους κοινό η τηλεθέαση έφτασε το 22,6%.



Τις «Αποκαλύψεις» παρακολούθησαν κατά μέσο όρο περίπου 1.142.700 τηλεθεατές στο σύνολο κοινού, για τουλάχιστον 1’.



Κάθε μεσημέρι στις 13:30, ο Πέτρος Κουσουλός και η εκπομπή «Αποκαλύψεις» βάζουν στο μικροσκόπιό τους συνταρακτικές υποθέσεις, αναδεικνύουν πρωτογενείς ειδήσεις και ξεδιπλώνουν όλες τις αθέατες πτυχές.



