Η The Pokémon Company, πιστή στο ραντεβού της, έδωσε στα φώτα της δημοσιότητας πολλές πληροφορίες που αφορούν το επερχόμενο Pokémon Legends Arceus. Μέχρι τώρα γνωρίζαμε ότι θα είναι ένας αρκετά διαφορετικός τίτλος από αυτούς που έχουν κυκλοφορήσει στο παρελθόν και μέσα από τα νέα πλάνα αυτό επαληθεύεται.

Αρχικά, το παιχνίδι θα έχει για πρώτη φορά ανοιχτό κόσμο, τύπου The Legend of Zelda Breath of the Wild, και θα λαμβάνει χώρα στο Hisui region, που αργότερα έγινε το Sinnoh που γνωρίζουμε. Η ομάδα ανάπτυξης ποντάρει πιο πολύ από πριν στην εξερεύνηση και σε αυτό το ταξίδι θα βρεθείτε σε τεράστια δάση, χιόνια και παραλίες, ενώ για να γίνει ευκολότερη η εξερεύνηση θα έχετε glider, βάρκες, ενώ θα κάνετε mount και κάποια Pokémon.













Περισσότερα: unboxholics

doriforosnews