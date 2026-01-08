2026-01-08 16:21:13
Η αγαπημένη δραματική σειρά επιστρέφει στις οθόνες μας με νέα συναρπαστικά επεισόδια και καταιγιστικές εξελίξεις.

Το νέο τρέιλερ υπόσχεται μια ακόμα πιο δυνατή συνέχεια της ιστορίας, όπου τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται.

Ο φονικός σεισμός που χτύπησε τη Στέρνα αφήνει πίσω του βαριές απώλειες και μεγάλες υλικές καταστροφές.

Ο πατήρ Νικόλαος σώζει τη μικρή Ελευθερία, όμως η Πόπη και ο Γιάννος δε φαίνεται να τα καταφέρνουν.

Ο Παύλος παθαίνει καρδιακή προσβολή και η ζωή του θα κριθεί από μια απόφαση της Θάλειας.

Ο Κλεάνθης στην προσπάθειά του να σώσει τον Χάρη τραυματίζεται βαριά και χαροπαλεύει. Ο Χάρης τον μεταφέρει στο νοσοκομείο και κάνει τα πάντα για να τον σώσει.

Το παιδί της Ρίτας γεννιέται χάρη στην αυτοθυσία της Χριστίνας… η οποία καταφέρνει να σώσει και τη διευθύντρια των φυλακών.

Η Σοφία μόνη μέσα στο κρατητήριο αρχίζει να χάνει το μυαλό της. Η Αγγέλα δραπετεύει μαζί με άλλες κρατούμενες και αλλάζει ζωή.  

Ο σεισμός φέρνει τα πάνω κάτω στη μικρή πόλη. Όλοι οι ήρωες καλούνται να αντιμετωπίσουν μια νέα πραγματικότητα -που περικλείει σημαντικές απώλειες- και πρέπει να βρουν το κουράγιο να συνεχίσουν.

Την ίδια στιγμή, νέα πρόσωπα κάνουν την εμφάνισή τους, κουβαλώντας τα δικά τους μυστικά και οι εξελίξεις που ακολουθούν είναι απρόβλεπτες.

Πηγή: tvnea.com
