Πριν από λίγες ημέρες το MEGA καλωσόρισε επίσημα τη Μαρία Μπεκατώρου στο δυναμικό του, αφού η παρουσιάστρια αποφάσισε μετά από αρκετά χρόνια να αναχωρήσει από τον ΑΝΤ1.

Ωστόσο στην ανακοίνωση του MEGA δεν γίνεται καμία αναφορά για το τι θα κάνει ενώ στο πλαίσιο της συμφωνίας λέγεται πως είναι ένα καθημερινό τηλεπαιχνίδι και ένα εβδομαδιαίο show.

Κι ενώ έχει γίνει γνωστό ότι το MEGA έχει πάρει τα δικαιώματα του τηλεπαιχνιδιού «The Chase», ενισχύοντας τις φήμες που θέλουν… όταν ετοιμαστεί να βγει στον αέρα… να το αναλαμβάνει η Μαρία Μπεκατώρου, ουδείς γνωρίζει ποιο show περιλαμβάνει το «πακέτο» συμφωνίας.

Σύμφωνα με το newsit.gr και τον Γρηγόρη Μελά, το MEGA απέκτησε τα δικαιώματα ενός πολύ γνωστού μουσικού show, του «I Can See Your Voice», που «γεννήθηκε» στη Νότια Κορέα και έχει γίνει με επιτυχία σε πολλές χώρες.

Τώρα θα μου πείτε τι σημαίνει ο τίτλος «Μπορώ να δω τη φωνή σου» και πώς γίνεται να… βλέπει κάποιος τη φωνή; Αυτό λοιπόν είναι το βασικό, έξυπνο και πολύ ανατρεπτικό εύρημα καθώς στις πολλές διαφορετικές εκδοχές του διεθνώς, αυτό που προσπαθούν να εντοπίσουν είναι το ποιος έχει καλή φωνή

. Είτε κάποιος διαγωνιζόμενος, είτε κάποιος celebrity διεκδικεί κάποιο χρηματικό ποσό προσπαθώντας ανάμεσα σε παίκτες να καταλάβει ποιος από αυτούς έχει καλή φωνή και ποιος είναι… αλλού πατά η νότα και αλλού αυτός! Έτσι κρίνεται και ποιος είναι ο νικητής: ο διαγωνιζόμενος ή κάποιος παίκτης που θα… ξεγελάσει για τις φωνητικές του δυνατότητες; Κι αν νομίζετε ότι είναι εύκολο κάνετε λάθος γιατί στις δοκιμασίες, που μπορεί να είναι από τραγουδιστικές μέχρι… ομιλιτικές, κανείς δεν γνωρίζει την πραγματική φωνή του κάθε παίκτη που είτε με πλέιμπακ, είτε με καραόκε, είτε με πολλούς ακόμα τρόπους δεν αποκαλύπτει τις φωνητικές του ικανότητες…! Οι διαδικασίες αυτές προκαλούν πολύ γέλιο, αλλά και εκπλήξεις, καθώς μπορεί ο… καλλίφωνος να είναι αυτός που δεν το περιμένει κανείς, ενώ ο άνετος και χορευταράς να είναι για… ωτοασπίδες. Και όπως καταλαβαίνετε το ανατρεπτικό αυτό μουσικό show που βγάζει και πολύ γέλιο φαίνεται ότι είναι… ταμάμ για τη Μαρία Μπεκατώρου.

Έχει ξεκινήσει ήδη η προετοιμασία του με σκοπό να βγει στον αέρα στις αρχές της καινούργιας σεζόν και μία φορά τη βδομάδα η Μαρία Μπεκατώρου να καλωσορίζει στη συχνότητα του MEGA τους τηλεθεατές που θέλουν να γελάσουν αλλά και να διαπιστώσουν αν μπορούν να διαπιστώσουν ότι «I Can See Your Voice» των παικτών!

