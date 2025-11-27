2025-11-27 20:07:19

Πέρα από τη μεταμεσονύχτια εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη» που προβάλλεται από τον ΣΚΑΪ, ο Φάνης Λαμπρόπουλος φαίνεται πως ετοιμάζεται να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην τηλεοπτική του πορεία.



Όπως αναφέρει η Realnews, ο γνωστός παρουσιαστής και ραδιοφωνικός παραγωγός πρόκειται να δοκιμάσει τις δυνάμεις του στην υποκριτική, συμμετέχοντας σε μια καινούρια κωμική σειρά.



Η σειρά, που θα έχει μορφή mockumentary – στο ύφος του The Office – αναμένεται να φέρει μια ξεχωριστή συνεργασία, καθώς στον κεντρικό ρόλο θα δούμε τη Μαρία Κίτσου. Το σενάριο υπογράφεται από ομάδα δημιουργών, μεταξύ των οποίων και ο Τόλης Παπαδημητρίου.



Την παραγωγή έχει αναλάβει η Silverline Productions, η οποία σχεδιάζει σύντομα τα γυρίσματα του πιλότου για το νέο αυτό project. Αμέσως μετά, θα ξεκινήσουν οι συζητήσεις με τηλεοπτικούς σταθμούς για την πιθανή προβολή της σειράς.



Πηγή: tvnea.com



ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ