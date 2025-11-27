2025-11-27 20:07:19
Φωτογραφία για Με νέα σειρά ο Φάνης Λαμπρόπουλος – Πρωταγωνίστρια η Μαρία Κίτσου
Πέρα από τη μεταμεσονύχτια εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη» που προβάλλεται από τον ΣΚΑΪ, ο Φάνης Λαμπρόπουλος φαίνεται πως ετοιμάζεται να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην τηλεοπτική του πορεία.

Όπως αναφέρει η Realnews, ο γνωστός παρουσιαστής και ραδιοφωνικός παραγωγός πρόκειται να δοκιμάσει τις δυνάμεις του στην υποκριτική, συμμετέχοντας σε μια καινούρια κωμική σειρά.

Η σειρά, που θα έχει μορφή mockumentary – στο ύφος του The Office – αναμένεται να φέρει μια ξεχωριστή συνεργασία, καθώς στον κεντρικό ρόλο θα δούμε τη Μαρία Κίτσου. Το σενάριο υπογράφεται από ομάδα δημιουργών, μεταξύ των οποίων και ο Τόλης Παπαδημητρίου.

Την παραγωγή έχει αναλάβει η Silverline Productions, η οποία σχεδιάζει σύντομα τα γυρίσματα του πιλότου για το νέο αυτό project. Αμέσως μετά, θα ξεκινήσουν οι συζητήσεις με τηλεοπτικούς σταθμούς για την πιθανή προβολή της σειράς.

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Ο κόσμος ζητά την επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου της Πελοποννήσου
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ο κόσμος ζητά την επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου της Πελοποννήσου
ΟΑΣ-Σύσκεψη σε ΛΕΠΕΝΟΥ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΟΑΣ-Σύσκεψη σε ΛΕΠΕΝΟΥ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
H Άννα Χατζησοφιά για την λογοκρισία που υπέστηκαν στο MEGA με την σειρά ο «Κακός Βεζύρης»
H Άννα Χατζησοφιά για την λογοκρισία που υπέστηκαν στο MEGA με την σειρά ο «Κακός Βεζύρης»
«ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΜΟΝΟ»: Με υψηλές επιδόσεις η σειρά του MEGA
«ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΜΟΝΟ»: Με υψηλές επιδόσεις η σειρά του MEGA
ΕΡΤ: Η σειρά «Το παιδί» ανάμεσα στις 10 καλύτερες τηλεοπτικές σειρές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης
ΕΡΤ: Η σειρά «Το παιδί» ανάμεσα στις 10 καλύτερες τηλεοπτικές σειρές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης
Σύλληψη της Δήμητρας Ματσούκα για σειρά τροχονομικών παραβάσεων
Σύλληψη της Δήμητρας Ματσούκα για σειρά τροχονομικών παραβάσεων
Μαρία Ηλιάκη: Στα 43 έμεινα έγκυος και στα 44 μου γέννησα, δεν ένιωσα ντροπή
Μαρία Ηλιάκη: Στα 43 έμεινα έγκυος και στα 44 μου γέννησα, δεν ένιωσα ντροπή
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ΚΚΕ_ΚΟ Αμφιλοχίας, γλέντι προς τιμήν του 22ου Συνεδρίου του Κόμματος
ΚΚΕ_ΚΟ Αμφιλοχίας, γλέντι προς τιμήν του 22ου Συνεδρίου του Κόμματος
J2US: Γιατί η Δέσποινα Βανδή δεν έχει πει ακόμη το “ναι”
J2US: Γιατί η Δέσποινα Βανδή δεν έχει πει ακόμη το “ναι”
Ενιαίο Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης και Διαχείρισης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων
Ενιαίο Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης και Διαχείρισης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων
H Άννα Χατζησοφιά για την λογοκρισία που υπέστηκαν στο MEGA με την σειρά ο «Κακός Βεζύρης»
H Άννα Χατζησοφιά για την λογοκρισία που υπέστηκαν στο MEGA με την σειρά ο «Κακός Βεζύρης»
Πέμπτη, 27/11/2025: Εργασίες ημέρας
Πέμπτη, 27/11/2025: Εργασίες ημέρας