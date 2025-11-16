Δυναμικές ανακατατάξεις καταγράφηκαν στη μεσημεριανή και απογευματινή ζώνη, με αρκετά προγράμματα να σημειώνουν σημαντικές επιδόσεις αλλά και άλλες εκπομπές να κινούνται σε χαμηλότερα επίπεδα. Πρώτο σε τηλεθέαση αναδείχθηκε το “The Chase” στο Mega, το οποίο κατέγραψε 17,1%, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή του δυναμική στο κοινό.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το “ Καλύτερα δεν γίνεται ” με 15,9%, ενώ το “Star System” στο Star σημείωσε 14,8%, μένοντας πολύ κοντά. , ενώ οι “Εξελίξεις Τώρα” στο Mega κινήθηκαν επίσης ψηλά με 13,8%.

Στο πρόγραμμα του Alpha, το “Kitchen Lab” σημείωσε 11%, διατηρώντας σταθερή πορεία. Στη μεσαία ζώνη των επιδόσεων κινήθηκαν το “Happy Traveller” στον ΣΚΑΪ με 6%,το “Pet Stories” στον ΣΚΑΪ συγκέντρωσε 4,5%, το “Weekend Live” στον ΣΚΑΪ με 4,4%, η πρεμιέρα του “Εδώ TV” με 4,3% και το “Happy Hour” στο Open που έγραψε 4,2%.

Χαμηλότερα, αλλά με το δικό τους κοινό, κινήθηκαν το “Κουζίνα Σας” με 1,8%, το “Generation SK” στην ΕΡΤ1 με 1%, ενώ το “Μαμά Δες” στην ΕΡΤ1 περιορίστηκε στο 0,4%.

