2025-11-16 10:27:49
Φωτογραφία για Γερμανού και Μπεκατώρου πρωταγωνίστριες σε μεσημεριανή και απογευματινή ζωνη

 



Δυναμικές ανακατατάξεις καταγράφηκαν στη μεσημεριανή και απογευματινή ζώνη, με αρκετά προγράμματα να σημειώνουν σημαντικές επιδόσεις αλλά και άλλες εκπομπές να κινούνται σε χαμηλότερα επίπεδα. Πρώτο σε τηλεθέαση αναδείχθηκε το “The Chase” στο Mega, το οποίο κατέγραψε 17,1%, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή του δυναμική στο κοινό.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το “ Καλύτερα δεν γίνεται ” με 15,9%, ενώ το “Star System” στο Star σημείωσε 14,8%, μένοντας πολύ κοντά. , ενώ οι “Εξελίξεις Τώρα” στο Mega κινήθηκαν επίσης ψηλά με 13,8%.

Στο πρόγραμμα του Alpha, το “Kitchen Lab” σημείωσε 11%, διατηρώντας σταθερή πορεία. Στη μεσαία ζώνη των επιδόσεων κινήθηκαν το “Happy Traveller” στον ΣΚΑΪ με 6%,το “Pet Stories” στον ΣΚΑΪ συγκέντρωσε 4,5%, το “Weekend Live” στον ΣΚΑΪ με 4,4%, η πρεμιέρα του “Εδώ TV” με 4,3% και το “Happy Hour” στο Open που έγραψε 4,2%.

Χαμηλότερα, αλλά με το δικό τους κοινό, κινήθηκαν το “Κουζίνα Σας” με 1,8%, το “Generation SK” στην ΕΡΤ1 με 1%, ενώ το “Μαμά Δες” στην ΕΡΤ1 περιορίστηκε στο 0,4%.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Πρωτιά για το “Mega Σαββατοκύριακο” στην πρωινή ενημέρωση
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πρωτιά για το “Mega Σαββατοκύριακο” στην πρωινή ενημέρωση
Πρωτιά για το “Χαμογέλα και Πάλι” στο δυναμικό κοινό το Σάββατο
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πρωτιά για το “Χαμογέλα και Πάλι” στο δυναμικό κοινό το Σάββατο
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (15/11/2025)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (15/11/2025)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (14/11/2025)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (14/11/2025)
Σαρωτική πρωτιά για το Super Κατερίνα – Μεγάλη μάχη στη ζώνη των πρωινών ψυχαγωγικών
Σαρωτική πρωτιά για το Super Κατερίνα – Μεγάλη μάχη στη ζώνη των πρωινών ψυχαγωγικών
Δυνατές επιδόσεις για την εκπομπή “Αποκαλύψεις” στη μεσημεριανή ζώνη
Δυνατές επιδόσεις για την εκπομπή “Αποκαλύψεις” στη μεσημεριανή ζώνη
Απογευματινή ζώνη: Συνεχίζει με πρωτιά το DEAL
Απογευματινή ζώνη: Συνεχίζει με πρωτιά το DEAL
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Αστρονόμοι παρατηρούν για πρώτη φορά την απαρχή της γένεσης ενός νέου πλανητικού συστήματος
Αστρονόμοι παρατηρούν για πρώτη φορά την απαρχή της γένεσης ενός νέου πλανητικού συστήματος
Τιμητική εκδήλωση | Στέφανος Τραχανάς: Ο μαθητής και ο δάσκαλος
Τιμητική εκδήλωση | Στέφανος Τραχανάς: Ο μαθητής και ο δάσκαλος
Όλα για την Ιατρική Σχολή. Το Αιώνιο Ελληνικό όνειρο
Όλα για την Ιατρική Σχολή. Το Αιώνιο Ελληνικό όνειρο
ATH.ENA GO: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΙ smartphone ΣΕ ΕΙΣΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ
ATH.ENA GO: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΙ smartphone ΣΕ ΕΙΣΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ
Τα Windows 11 26H1 ΘΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΟΥΝ ΝΕΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ ΑΡΕΣ του 2026
Τα Windows 11 26H1 ΘΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΟΥΝ ΝΕΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ ΑΡΕΣ του 2026