Παγκοσμίως τα ντοκιμαντέρ, είτε αυτοτελή, είτε ως docu-series ή ακόμα και ως real life doc, κερδίζουν όλο και περισσότερο κοινό και δημιουργούν αίσθηση όταν προβάλλονται. Το ERTFLIX, από την έναρξή του, φιλοξενεί πολλούς τίτλους και τα έχει κατηγοριοποιήσει σε ενότητες: «ΦΥΣΗ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ», «ΤΑΞΙΔΙ, ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΑΝΘΡΩΠΟΣ», «ΕΥ ΖΗΝ», «ΤΕΧΝΗ» και «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ», ώστε να διευκολύνει το κοινό σε ό,τι αφορά τις επιλογές του.

Από τους πολυάριθμους τίτλους των ντοκιμαντέρ που είναι διαθέσιμοι στη δωρεάν ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, με βραβευμένους σκηνοθέτες, αλλά και διάσημους παρουσιαστές (Τζούντιθ Ντενς, Τζοάνα Λάμλεϊ, κ.ά.), ξεχωρίσαμε τους πιο χαρακτηριστικούς.







«11 πτώματα»

(The Eleven)

Στην κλασική μόδα των ντοκιμαντέρ με αληθινά εγκλήματα έρχεται μια σειρά έρευνας βασισμένη στις «εξομολογήσεις» του κατά συρροήν δολοφόνου Εντ Μπελ, που σκοπεύει να ρίξει φως στον τρόπο ζωής και δράσης του, καθώς και στις αντιδράσεις των παραλίγο θυμάτων του, προκειμένου να κατανοήσουμε τι συνέβη στο Γκάλβεστον, τη δεκαετία του ’70.

«Ποιος σκότωσε τον ράπερ Τούπακ Σακούρ;»

(Who killed Tupac?)

Όταν στα 90s το East Coast και το West Coast στο αμερικανικό hip-hop είχαν το μεγαλύτερο beef (καβγά), η πιο διάσημη απώλεια στη μουσική ήταν ο Τούπακ Σακούρ. Ο δικηγόρος Μπέντζαμιν Κραμπ, ειδικευμένος στα ζητήματα πολιτικών δικαιωμάτων, σχηματίζει μια ομάδα ειδικών, φίλων και συγγενών για να ερευνήσει τη ζωή και τον τραγικό θάνατο του ράπερ Τούπακ Σακούρ, σε μια παραγωγή για τη σκοτεινή πλευρά της ποπ κουλτούρας.

«Ο φίλος μας το Άτομο: Ένας αιώνας ραδιενέργειας»

(ATOM 100 years of lying)

Από τους Κιουρί έως τη Φουκουσίμα, από τους βομβαρδισμούς έως τις πυρηνικές καταστροφές… Αφηγήσεις από θύματα, στρατιώτες και παιδιά που μολύνθηκαν από την πυρηνική ενέργεια και, φυσικά, αποκαλύψεις για τα ψέματα που έχουν ειπωθεί σχετικά. Οι εργαζόμενοι σε πυρηνικές εγκαταστάσεις, τα θύματα της Χιροσίμα, οι Αμερικανοί ναύτες του πολεμικού πλοίου USS Ronald Reagan και τα παιδιά της Φουκουσίμα, μιλούν για την αδιαφορία και τον κυνισμό του στρατού και των πολιτικών εξουσιών, αλλά και την αλαζονεία της πυρηνικής βιομηχανίας.







«Μεγάλες αποδράσεις»

(Great escapes)

Οι διεθνούς φήμης σχεδιαστές Κόλιν Μακ Άλιστερ και Τζάστιν Ράιαν εξερευνούν την άγρια φύση της Βόρειας Αμερικής, για να ανακαλύψουν μέχρι πού μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος για να δημιουργήσει το τέλειο ησυχαστήριο. Η σειρά παρουσιάζει διάφορα κτίσματα με αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον και ιδιαίτερη θέα. Σειρά ντοκιμαντέρ οκτώ ημίωρων εκπομπών, παραγωγής BBC 2018.

«Στην Ιαπωνία με την Τζοάνα Λάμλεϊ»

(Joanna Lumley’s Japan)

Η διάσημη Βρετανίδα ηθοποιός Τζοάνα Λάμλεϊ (η Πάτσι από το «Absolutely Fabulous»), διανύει 2.000 μίλια στα τέσσερα κύρια νησιά της Ιαπωνίας, ταξιδεύοντας από Βορρά προς Νότο, συναντώντας ντόπιους και ανακαλύπτοντας έναν σπουδαίο πολιτισμό. Επιτέλους, μπορείτε να πάτε μαζί της στην Ιαπωνία!







«Σερφάροντας στις θάλασσες της Αφρικής»

(OuiSurf Africa)

Η θαυμάσια σειρά ντοκιμαντέρ ακολουθεί τον Μπενζαμέν Ροσέτ και τον Ζαν-Μισέλ Πελοκέν, δύο φίλους παθιασμένους με το σέρφινγκ, που πηγαίνουν να ανακαλύψουν μακρινούς προορισμούς, αναζητώντας τα καλύτερα κύματα στην Αφρική. Μέσα από τη σειρά θα ανακαλύψουμε τα πιο όμορφα κύματα της Σενεγάλης, του Μαρόκου, του Πράσινου Ακρωτηρίου, της Ναμίμπια, της Νότιας Αφρικής, της Μοζαμβίκης και της Μαδαγασκάρης. Παράλληλα, θα μάθουμε πολλά για τους ανθρώπους αυτών των χωρών, καθώς και για τον πολιτισμό τους.







«Τα σταφύλια της οργής: 80 χρόνια μετά»

(The grapes of wrath: The ghost of modern America)

Σύμβολο αγανάκτησης και εξέγερσης, «Τα Σταφύλια της Οργής», που γράφτηκαν από τον Τζον Στάινμπεκ και εκδόθηκαν το 1939, προκάλεσαν σκάνδαλο. Ογδόντα χρόνια αργότερα, τα θέματα του βιβλίου είναι ακόμα πιο επίκαιρα: εργασία, δικαιοσύνη, καπιταλισμός, καταστροφή, χρηματιστικοποίηση της οικονομίας, μετανάστες… Με αποσπάσματα ταινιών και σύγχρονο υλικό, ανέκδοτα ακουστικά αρχεία και επιστολές τού Στάινμπεκ, συνεντεύξεις ιστορικών και συγγραφέων, η ταινία-ντοκιμαντέρ θα μας καθοδηγήσει σε μια ανάλυση ενός βιβλίου-συμβόλου, που έγινε προφητικό.

