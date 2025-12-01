2025-12-01 17:29:57
Μια ιδιαίτερη στιγμή προσφοράς και τηλεοπτικής σύμπραξης ετοιμάζει ο ΑΝΤ1. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που αποκάλυψε στην εκπομπή «Ώρα για ψυχαγωγία» του Open η Ναταλία Ανδρικοπούλου, το κανάλι του Αμαρουσίου προγραμματίζει ένα μεγάλο εορταστικό σόου με οικοδεσπότη τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και τη συμμετοχή δημοφιλών προσώπων του σταθμού.

Η εκπομπή θα έχει φιλανθρωπικό χαρακτήρα και θα ενταχθεί σε έναν ευρύ τηλεμαραθώνιο, ο οποίος θα «τρέξει» καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, από τις πρωινές ζώνες μέχρι αργά το βράδυ. Πιθανότερη ημερομηνία μετάδοσης του ειδικού σόου θεωρείται η Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου.

Στόχος του ΑΝΤ1 είναι το πλατό να γεμίσει με λαμπερούς καλεσμένους και παρουσιαστές του σταθμού, που θα ενώσουν τις δυνάμεις τους για την ενίσχυση του φιλανθρωπικού σκοπού. Μεταξύ αυτών, το «παρών» αναμένεται να δώσει και ο Γιώργος Παπαδάκης, ενώ μένει να διευκρινιστεί ποιοι άλλοι παρουσιαστές θα πλαισιώσουν τον Γρηγόρη Αρναούτογλου στο μεγάλο βραδινό σόου.



Πηγή: tvnea.com
