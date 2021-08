sidirodromikanea

Αυτή η σιδηροδρομική γραμμή είναι ο υψηλότερος οδοντωτός σιδηρόδρομος σε ολόκληρο τον κόσμο.Ένας μοναδικός και ιστορικός αμερικανικός σιδηρόδρομος άνοιξε ξανά στα υπέροχα Βραχώδη Όρη στο Κολοράντο . Ο σιδηρόδρομος Broadmoor Manitou and Pikes Peak Cog Railway γιόρτασε την 130η επέτειό του με έναν εορτασμό επαναλειτουργίας την περασμένη εβδομάδα. Πολλοί οπαδοί των ταξιδιών με τρένο είναι ενθουσιασμένοι με αυτό το ιστορικό επαναλειτουργικό σιδηρόδρομο Rocky Mountain.Τα τρένα αυτού του οδοντωτού σιδηροδρόμου ανεβαίνουν σε υψόμετρο πάνω από 14.000 πόδια μέχρι την κορυφή με πολύ απότομες κλίσεις λόγω του ειδικού τρίτου τροχού που περιέχει που γαντζώνεται σε μια τρίτη ράγα. Ο Ted Johnston, Βοηθός Γενικός Διευθυντής του σιδηροδρόμου, δήλωσε: «Ένας οδοντωτός σιδηρόδρομος είναι όπως κάθε άλλος σιδηρόδρομος, αλλά χρησιμοποιούμε έναν κεντρικό τρίτο σιδηρόδρομο για να βγάλουμε όλη την πρόσφυση και το φρενάρισμα».Μια πλούσια ιστορίαΟ σιδηρόδρομος Broadmoor Manitou and Pikes Peak Cog Railway ξεκίνησε τα ταξίδια επιβατών το 1891. Αυτή η σιδηροδρομική γραμμή είναι ο υψηλότερος οδοντωτός σιδηρόδρομος σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι μηχανισμοί της σιδηροδρομικής γραμμής έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να περιηγηθείτε στη στριφτή, απότομη διαδρομή μέσα από τα εκπληκτικά Βραχώδη Όρη.Η κορυφή Pikes είναι γνωστή ως «βουνό της Αμερικής». Ο θρύλος λέει ότι η εκπληκτική πανοραμική θέα από τα επιβατικά αυτοκίνητα, είναι η έμπνευση για το τραγούδι America the Beautiful . Ο σιδηρόδρομος παραμένει ένα σημαντικό μέρος της δυτικής κληρονομιάς των Ηνωμένων Πολιτειών επειδή ήταν μια καινοτόμος προσπάθεια εκείνη την εποχή. Στην αρχή της λειτουργίας των σιδηροδρόμων, οι τοπικές μεταλλευτικές πόλεις και οι έποικοι ήταν νέοι στην περιοχή. Ο σιδηρόδρομος μετέφερε επιβάτες και βοήθησε να διευκολυνθεί η γέννηση της Αμερικανικής Δύσης.Ο Jack Damioli, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος στο ξενοδοχείο The Broadmoor στο Κολοράντο Σπρινγκς δήλωσε: «Πιστεύουμε ότι το Broadmoor είναι ένα είδος πύλης για την αμερικανική Δύση».Τριετής ανακαίνιση πλήρους κλίμακαςΤα τελευταία τρία χρόνια, ο σιδηρόδρομος έχει υποστεί μαζική ανακαίνιση. Το έργο αξίας 100 εκατομμυρίων δολαρίων περιλάμβανε την αντικατάσταση αμαξοστοιχιών, την εκ νέου τοποθέτηση σιδηροτροχιών, τους σταθμούς αναδιαμόρφωσης και μια νέα αποθήκη. Το νεόκτιστο Κέντρο Επισκεπτών Pikes Peak είναι πλέον ανοιχτό για το κοινό μαζί με τον σιδηρόδρομο.Η ανακαίνιση του σιδηροδρόμου ήταν μια πρόκληση λόγω της σπανιότητας των συνοδευτικών τμημάτων που απαιτούνταν για τη δουλειά. Οι μηχανικοί σιδηροδρόμων προσέγγισαν τους Ευρωπαίους συναδέλφους Swiss Stadler Rail για βοήθεια. Τα ελβετικά τρένα διαπραγματεύονται εξειδικευμένα τις παρόμοιες Άλπεις με παρόμοιο τρόπο με τον σιδηρόδρομο Pikes Peak. Ο υπερπόντιος σιδηρόδρομος βοήθησε στην κατασκευή των νέων αμαξοστοιχιών.«Η εμπειρία της μετάβασης στην κορυφή ενός βουνού 14.000 ποδιών με σιδηρόδρομο δεν έχει αλλάξει. Ναι, τα αυτοκίνητα είναι καινούργια. Το κομμάτι είναι καινούργιο. Αλλά αυτή η εμπειρία που προκαλεί δέος, είναι το ίδιο », δήλωσε ο Johnston.https://www.traveloffpath.com/historic-rocky-mountain-railway-reopens/Επιμέλεια: Χρήστος Γιαννακίδης