2026-01-03 13:22:57

Ολοκληρωμένη ανακαίνιση του στόλου, η οποία έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί έως το 2027.Οι ελληνικοί σιδηρόδρομοι πρόκειται να υποστούν σημαντικό μετασχηματισμό με μια σημαντική επένδυση 420 εκατομμυρίων ευρώ που αποσκοπεί στην αναμόρφωση ολόκληρου του στόλου έως το 2027.travelandtourworld.com Αυτή η φιλόδοξη πρωτοβουλία έχει σχεδιαστεί για τον εκσυγχρονισμό του σιδηροδρομικού δικτύου sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ