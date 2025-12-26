2025-12-26 08:12:51
Φωτογραφία για Απόφαση απόρριψης της προσφυγής του κ. Γαλούνη εναντίον της έγκρισης των όρων διακήρυξης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού, του μεγάλου αναπτυξιακού έργου της μαρίνας Αστακού, προϋπολογισμού 1,8 εκατομμυρίων ευρώ





Αναρτήθηκε σήμερα στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και την εντοπίσαμε (ΑΔΑ: 9ΗΑ8ΟΡ1Φ-ΙΥΞ), απόφαση ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ της προσφυγής του κ. Γαλούνη εναντίον της έγκρισης των όρων διακήρυξης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού, του μεγάλου αναπτυξιακού έργου της μαρίνας Αστακού, προϋπολογισμού 1,8 εκατομμυρίων ευρώ, που εντάχθηκε σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης του Υπουργείου Τουρισμού.. Διαβάστε Περισσότερα... ximeronews
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Δράση κατά της παχυσαρκίας: τι κάνουμε στο φαρμακείο, τι πληρωνόμαστε και τι να προσέξουμε
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Δράση κατά της παχυσαρκίας: τι κάνουμε στο φαρμακείο, τι πληρωνόμαστε και τι να προσέξουμε
EE ΕΝΑΝΤΙΟΝ Google: ΣΕ ΚΟΝΤΡΑ ΓΙΑ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
EE ΕΝΑΝΤΙΟΝ Google: ΣΕ ΚΟΝΤΡΑ ΓΙΑ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
EE ΕΝΑΝΤΙΟΝ Google: ΣΕ ΚΟΝΤΡΑ ΓΙΑ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ
EE ΕΝΑΝΤΙΟΝ Google: ΣΕ ΚΟΝΤΡΑ ΓΙΑ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ
«ΣΑΠΟΕ: Προβληματική απόφαση Ε.Κ.Κ.Ο.ΜΕ.Δ. Α.Ε θέτει σε κίνδυνο την ελευθερία έκφρασης»
«ΣΑΠΟΕ: Προβληματική απόφαση Ε.Κ.Κ.Ο.ΜΕ.Δ. Α.Ε θέτει σε κίνδυνο την ελευθερία έκφρασης»
ΟΙ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ ΚΟΣΤΙΖΟΥΝ 10.000 ΕΥΡΩ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΝΕΣΤΕ
ΟΙ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ ΚΟΣΤΙΖΟΥΝ 10.000 ΕΥΡΩ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΝΕΣΤΕ
Δημήτρης Παπανώτας: «Αποφάσισα ότι έχω κακοποιηθεί αρκετά από τα media – Έχω πάρει νομικά μέτρα εναντίον τους»
Δημήτρης Παπανώτας: «Αποφάσισα ότι έχω κακοποιηθεί αρκετά από τα media – Έχω πάρει νομικά μέτρα εναντίον τους»
Καζακστάν: Μαζική δηλητηρίαση κατά την διάρκεια γυρισμάτων ενός έργου σε τρένο στο Αλμάτι.
Καζακστάν: Μαζική δηλητηρίαση κατά την διάρκεια γυρισμάτων ενός έργου σε τρένο στο Αλμάτι.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Hellenic Train: Αμαξοστοιχία με 347 επιβάτες ακινητοποιήθηκε κοντά στην περιοχή της σήραγγας Όθρυος, λόγω τεχνικής βλάβης στη μηχανή.
Hellenic Train: Αμαξοστοιχία με 347 επιβάτες ακινητοποιήθηκε κοντά στην περιοχή της σήραγγας Όθρυος, λόγω τεχνικής βλάβης στη μηχανή.
Ένα πεντανόστιμο γλυκάκι από εμένα για όλους και ιδιαίτερα για τους εορτάζοντες, αλλά και για όλους όσους με διαβάζουν…
Ένα πεντανόστιμο γλυκάκι από εμένα για όλους και ιδιαίτερα για τους εορτάζοντες, αλλά και για όλους όσους με διαβάζουν…
Πνευμονιόκοκκος: Τι αλλάζει με το νέο 21δύναμο εμβόλιο στους ενήλικες και ποιοι έχουν το μεγαλύτερο όφελος
Πνευμονιόκοκκος: Τι αλλάζει με το νέο 21δύναμο εμβόλιο στους ενήλικες και ποιοι έχουν το μεγαλύτερο όφελος
Symmetry Magazine: Η 12 μέρες της Φυσικής των Χριστουγέννων
Symmetry Magazine: Η 12 μέρες της Φυσικής των Χριστουγέννων
Φυσική, Χριστούγεννα και Χιούμορ
Φυσική, Χριστούγεννα και Χιούμορ