





ximeronews

Αναρτήθηκε σήμερα στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και την εντοπίσαμε (ΑΔΑ: 9ΗΑ8ΟΡ1Φ-ΙΥΞ), απόφαση ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ της προσφυγής του κ. Γαλούνη εναντίον της έγκρισης των όρων διακήρυξης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού, του μεγάλου αναπτυξιακού έργου της μαρίνας Αστακού, προϋπολογισμού 1,8 εκατομμυρίων ευρώ, που εντάχθηκε σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης του Υπουργείου Τουρισμού.. Διαβάστε Περισσότερα...