





Ιστορική τηλεοπτική στιγμή καταγράφηκε στον Τηλεμαραθώνιο του ΑΝΤ1, με τον Γιώργο Λιάγκα και τον Γρηγόρη Αρναούτογλου να εμφανίζονται μαζί στο ίδιο πλατό έπειτα από περίπου δέκα χρόνια. Η κοινή τους παρουσία ήρθε μετά από δείπνο που είχαν με στελέχη του σταθμού, δείχνοντας πως ό,τι τους είχε απομακρύνει στο παρελθόν ανήκει πλέον στο παρελθόν.

Οι δύο παρουσιαστές αντάλλαξαν αγκαλιά και φιλί, ενώ το κλίμα ήταν ιδιαίτερα χαλαρό και γεμάτο χιούμορ. Ο Γιώργος Λιάγκας, με διάθεση αυτοσαρκασμού, σχολίασε πως είχε θεωρήσει ότι η παρουσία του στον Τηλεμαραθώνιο θα ήταν η μοναδική του υποχρέωση για τη βραδιά, αναφερόμενος με χιούμορ στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Από την πλευρά του, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου δεν παρέλειψε να πειράξει τον συνάδελφό του, σημειώνοντας ότι το δείπνο που τους παρέθεσε ο ΑΝΤ1 φαίνεται πως είχε θετικό αποτέλεσμα, ενώ τόνισε τη σημασία της προσπάθειας για τη συγκέντρωση ενός μεγάλου χρηματικού ποσού που θα μπορούσε να ξεπεράσει τα ελληνικά σύνορα.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Γιώργος Λιάγκας αναφέρθηκε και σε προσωπικές στιγμές από τα παιδικά του χρόνια. Όπως είπε, τα πρώτα χρόνια της ζωής του ήταν όμορφα, ωστόσο μετά τον χωρισμό των γονιών του ακολούθησαν δύσκολες περίοδοι. Ανέφερε μάλιστα ότι για ένα διάστημα η μητέρα του απουσίαζε από τη ζωή του, χωρίς όμως να επεκταθεί, επιλέγοντας να κρατήσει χαμηλούς τόνους και να μη φορτίσει συναισθηματικά τη φιλανθρωπική βραδιά.

Πηγή: tvnea.com