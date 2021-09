Προμηθευτής προγράμματος για δύο τηλεοπτικούς σταθμούς και στη νέα σεζόν η Barking Well Media του Νίκου Κοκλώνη. Έχοντας δημιουργήσει μια σταθερή σχέση με το Mega, με την προμήθεια ψυχαγωγικών εκπομπών, και ολοκληρώνοντας τη συνεργασία το Open, η εταιρεία του ξεκίνησε μια νέα συνεργασία με τον Alpha. Το μουσικό σόου «Just The 2 of Us», με τον Νίκο Κολώνη ως παρουσιαστή, και η εκπομπή της Κατερίνας Καινούριου θα έχουν την υπογραφή της Barking Well Media. Και όσο εκκρεμεί η διάθεση της έβδομης άδειας, τίποτε δεν αποκλείεται ως προς την επέκταση μιας υφιστάμενης συνεργασίας του Νίκου Κοκλώνη για τη διεκδίκησή της

