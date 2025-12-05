Σημαντικές ανακατατάξεις αλλά και ξεκάθαρη πρωτιά κατέγραψε η πρωινή ψυχαγωγική ζώνη στο δυναμικό κοινό, με τα χθεσινά νούμερα τηλεθέασης να αναδεικνύουν για ακόμη μία φορά το «Κοινωνία Ώρα MEGA» ως τον αδιαμφισβήτητο ηγέτη της ώρας.

Η εκπομπή του MEGA συνέχισε την εντυπωσιακή της πορεία σημειώνοντας 24,6%, καταγράφοντας μεγάλο προβάδισμα έναντι του ανταγωνισμού και επιβεβαιώνοντας τη δυναμική που έχει χτίσει τις τελευταίες εβδομάδες.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «Happy Day» στον Alpha, το οποίο κινήθηκε επίσης σε υψηλά επίπεδα με 20,2%, παραμένοντας σταθερό στον πυρήνα του κοινού του.

Ακολούθησε το «Καλημέρα Ελλάδα» του ANT1 με 10,2%, ενώ η πρωινή ενημερωτική εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ σημείωσε 8,6%.

Το «Ώρα Ελλάδος» στο OPEN κατέγραψε 7,9%, παραμένοντας στο ίδιο επίπεδο με τις προηγούμενες ημέρες, ενώ η εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» της ΕΡΤ1 σημείωσε 1,8%, καταγράφοντας χαμηλές επιδόσεις στη ζώνη.

Η μάχη των πρωινών συνεχίζεται έντονη, με το MEGA να κρατά σταθερά την κορυφή και τους υπόλοιπους σταθμούς να προσπαθούν να κλείσουν τη «ψαλίδα» στο δυναμικό κοινό.

Πηγή: tvnea.com