





Η χθεσινή τηλεοπτική βραδιά ανέδειξε για ακόμη μια φορά την κυριαρχία των σειρών μυθοπλασίας στην prime time ζώνη, με τον Alpha να καταλαμβάνει την πρώτη θέση και τις τρεις κορυφαίες θέσεις στον πίνακα τηλεθέασης. Στην κορυφή βρέθηκε ο «Άγιος Έρωτας» με 16,1%, ακολουθούμενος από τη σειρά «Να μ’ Αγαπάς» που σημείωσε 15,6%, ενώ την τρίτη θέση κατέλαβε το «Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι» με 14,6%. Η μυθοπλασία κυριάρχησε, επιβεβαιώνοντας την προτίμηση των τηλεθεατών σε συνεχόμενες ιστορίες και αναγνωρίσιμους χαρακτήρες.







Αξιοσημείωτη ήταν και η ελληνική ταινία του STAR, που κινήθηκε δυναμικά στο 13,8%, ενώ ο «Εκατομμυριούχος» στον ΑΝΤ1 σημείωσε 12%. Η εκπομπή «First Dates» στο STAR σημείωσε 10,2%, ενώ το τηλεπαιχνίδι «The Floor» στο MEGA κινήθηκε στο 9,9%. Στα υπόλοιπα προγράμματα, το «Don’t Forget the Lyrics» στον ΑΝΤ1 σημείωσε 8,1%, ενώ η σειρά «Η Γη της Ελιάς» στο MEGA κατέγραψε 7,4% στο πρώτο επεισόδιο και 7,9% στο δεύτερο

. Η επανάληψη του «The Road Show» στον ΑΝΤ1 κινήθηκε στο 7%, ενώ στην ΕΡΤ1 το «Στούντιο 4» σημείωσε 6% και η σειρά «Το Παιδί» μόλις 1,3%. Άλλες εκπομπές όπως το «Διαχωρίζω τη Θέση μου» στον ΣΚΑΪ κατέγραψε 5,6%, η ελληνική ταινία του ΣΚΑΪ 6,1%, ενώ το OPEN με τα προγράμματα «Real View» και «Αν Υπήρχε Θα Σε Χώριζα» κινήθηκαν στο 2,3% και 2% αντίστοιχα.







Στη late night ζώνη, πρώτος παραμένει ο Alpha με την εκπομπή «Πρωταγωνιστές», η οποία σημείωσε 12,7%. Ακολούθησε το «Ενώπιος Ενωπίω» στον ΑΝΤ1 με 9,1%, ενώ η εκπομπή «Στην Αγκαλιά του Φάνη» στον ΣΚΑΪ σημείωσε 7,7%. Το MEGA με την Μεγάλη Εικόνα κινήθηκε στο 5%, ενώ η εκπομπή «Κοινωνία Άνω Κάτω» στο OPEN περιορίστηκε στο 3,8%.

Η χθεσινή τηλεοπτική βραδιά καταδεικνύει την κυριαρχία του Alpha τόσο στην prime time όσο και στη late night ζώνη, με τις σειρές μυθοπλασίας να συνεχίζουν να προσελκύουν το μεγαλύτερο μέρος του κοινού. Τηλεπαιχνίδια, ταινίες και επαναλήψεις κρατούν σταθερές θέσεις, αλλά η μάχη της κορυφής παραμένει σαφώς υπέρ των ελληνικών σειρών.

Πηγή: tvnea.com