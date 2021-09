660 χιλιόμετρα σύγχρονου, ασφαλούς και ολοκληρωμένου σιδηροδρομικού συστήματος που συνδέει την Ερυθρά και τη Μεσόγειο Θάλασσα για μετακίνηση ανθρώπων και αγαθών. Η πρώτη ηλεκτρική σιδηροδρομική γραμμή υψηλής ταχύτητας και ηλεκτρισμού στην Αίγυπτο.Η Siemens Mobility θα παραδόσει υψηλής ταχύτητας και περιφερειακά τρένα, μηχανές έλξης, σιδηροδρομικές υποδομές και αντίστοιχες υπηρεσίες. Για την ολοκλήρωση όλων των πτυχών του έργου, η κοινοπραξία θα δημιουργήσει περισσότερες από 15.000 θέσεις εργασίας στην τοπική αγορά. Η σύμβαση καλύπτει τα αρχικά 660 χιλιόμετρα από το προγραμματισμένο σιδηροδρομικό δίκτυο 1800 χιλιομέτρωνΗ Siemens Mobility έχει την τιμή να ανακοινώσει ότι υπέγραψε σύμβαση με την Εθνική Αρχή για τις Σήραγγες (National Authority for Tunnels), ενώπιον του Αιγύπτιου Πρωθυπουργού και Υπουργού Μεταφορών, καθώς και του Γερμανού Πρέσβη στην Αίγυπτο για την παράδοση ενός ολοκληρωμένου σιδηροδρομικού συστήματος που θα παρέχει την πρώτη ηλεκτρική σιδηροδρομική γραμμή υψηλής ταχύτητας, η οποία θα λειτουργήσει ως κύρια και εμπορευματική σιδηροδρομική γραμμή και θα αλλάξει το πρόσωπο των μεταφορών στην Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου. Μαζί με τους εταίρους Orascom Construction S.A.E. και The Arab Contractors, η Siemens Mobility θα παρέχει τις ολοκληρωμένες υπηρεσίες της για το σχεδιασμό, την εγκατάσταση, τη λειτουργία και τη συντήρηση των συστημάτων για 15 χρόνια.Η συνολική αξία της σύμβασης είναι περίπου 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, εκ των οποίων τα 3 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ αφορούν το μερίδιο της Siemens Mobility. Η μεγάλη πλειοψηφία της παραγγελιοληψίας αναμένεται να έχει καταχωρηθεί λογιστικά μέσα στο 2022, μετά την ολοκλήρωση της οικονομικής συμφωνίας. Είναι η πρώτη σύμβαση που υπογράφηκε από το μνημόνιο συμφωνίας που συμφωνήθηκε μεταξύ της NAT και των Siemens Mobility, Orascom Construction και The Arab Contractors τον Ιανουάριο του 2021. Η σύμβαση που υπογράφηκε σήμερα καλύπτει τα αρχικά 660 χιλιόμετρα από το προγραμματισμένο σιδηροδρομικό δίκτυο 1800 χλμ. Επιπλέον, συμφωνήθηκε να συζητηθούν και να οριστικοποιηθούν οι συμφωνίες για τις δύο άλλες σιδηροδρομικές γραμμές υψηλής ταχύτητας, συμπεριλαμβανομένων των σιδηροδρομικών υποδομών και των τρένων, και της συντήρησης τους επόμενους μήνες.«Αυτό το τρένο υψηλής ταχύτητας θα ενισχύσει τις υποδομές των περιοχών που διασχίζει και θα βοηθήσει στην επίτευξη της αστικής εξάπλωσης, πέραν της σύνδεσης της Νέας Διοικητικής Πρωτεύουσας και των νέων πόλεων με το σιδηροδρομικό δίκτυο για τη μεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων», δήλωσε ο H.E Lieutenant General Kamel El-Wazir, ο Αιγύπτιος Υπουργός Μεταφορών.«Το έργο θα συμβάλλει επίσης στην προώθηση του τουρισμού μέσω ενός γρήγορου, σύγχρονου και ασφαλούς μεταφορικού μέσου, που χαρακτηρίζεται από τα υψηλότερα επίπεδα αποδοτικότητας και ασφάλειας, για να ικανοποιήσει τις ανάγκες και τις προσδοκίες όλων των Αιγυπτίων, το οποίο θεωρείται σημαντικό άλμα στον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών. Από την πλευρά της, η Siemens θα παρέχει τις πιο πρόσφατες λύσεις έξυπνης τεχνολογίας, μαζί με τη συνεχή υποστήριξή της στην ανάπτυξη τοπικών δεξιοτήτων».«Είμαστε υπερήφανοι που υποστηρίζουμε τη φιλοδοξία της αιγυπτιακής κυβέρνησης να μεταμορφώσει τον τομέα των μεταφορών της, δημιουργώντας το πρώτο της ηλεκτρικό σιδηροδρομικό δίκτυο υψηλής ταχύτητας. Αυτό το ορόσημο θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας, θα ενισχύσει την οικονομική ανάπτυξη και θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής για εκατομμύρια ανθρώπους, δημιουργώντας ένα πιο αποτελεσματικό, ασφαλές και βιώσιμο σύστημα μεταφορών», δήλωσε ο Roland Busch, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Siemens AG. «Ως μακροχρόνιος συνεργάτης της Αιγύπτου, δεσμευόμαστε να παρέχουμε την πιο προηγμένη τεχνολογία και να υποστηρίξουμε την ανάπτυξη τοπικών δεξιοτήτων».«Είμαστε περήφανοι και νιώθουμε μεγάλη τιμή που γινόμαστε εταίροι της Αιγύπτου στην κατασκευή ενός σιδηροδρομικού συστήματος τελευταίας τεχνολογίας που θα μεταμορφώσει τα καθημερινά ταξίδια για εκατομμύρια Αιγύπτιους. Τα παγκόσμιας κλάσης τρένα μας θα παρέχουν μια βελτιωμένη επιβατική εμπειρία, ενώ σε συνδυασμό με την ψηφιακή μας ηγεσία στις σιδηροδρομικές υποδομές, θα παρέχουμε ένα ασφαλές, αξιόπιστο και αποτελεσματικό σύστημα μεταφορών», δήλωσε ο Michael Peter, Διευθύνων Σύμβουλος της Siemens Mobility.Επιπλέον των οφελών που θα προσφέρει στον τομέα των επιβατικών ταξιδιών, το πρώτο πλήρως ηλεκτρικό σιδηροδρομικό δίκτυο στην Αίγυπτο θα δημιουργήσει χιλιάδες θέσεις εργασίας στην τοπική αγορά και θα διανοίξει νέες δυνατότητες στον τομέα της μεταφοράς εμπορευμάτων».Γι’ αυτό το έργο, η Siemens Mobility θα παραδώσει τα τρένα υψηλής ταχύτητας Velaro, τα περιφερειακά τρένα υψηλής χωρητικότητας Desiro και τις εμπορικές αμαξοστοιχίες Vectron. Επίσης, θα εγκατασταθεί ένα ασφαλές και αξιόπιστο σύστημα σηματοδότησης βασισμένο στην τελευταία τεχνολογία αλληλοσύνδεσης που πραγματοποιείται με χρήση υπολογιστή και θα χρησιμοποιηθεί το δεύτερο επίπεδο του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ελέγχου Αμαξοστοιχιών (ETCS), ενώ το σύστημα τροφοδοσίας θα παρέχει αποδοτική ενέργεια απρόσκοπτα. Επιπλέον, η Siemens θα παρέχει και θα ενσωματώνει τα πιο σύγχρονα συστήματα επικοινωνιών και ασφάλειας που θα δημιουργήσουν μια ευχάριστη επιβατική εμπειρία. Τα τρένα, καθώς και όλα τα υποσυστήματα, βασίζονται στα πιο σύγχρονα και δοκιμασμένα προϊόντα και πλατφόρμες. Οι συνεργάτες της Siemens Mobility στην κοινοπραξία θα εγκαταστήσουν τις σιδηροδρομικές ράγες, ενώ το αιγυπτιακό κράτος θα κατασκευάσει τις γέφυρες και θα διευκολύνει την υποκατασκευή.Ένας σιδηρόδρομος που ενώνει πόλεις, όπως η Διώρυγα του ΖουέζΗ γραμμή των 660 χιλιομέτρων θα συνδέσει την πόλη-λιμάνι Ain Sokhna στην Ερυθρά Θάλασσα με την πόλη-λιμάνι Marsa Matrouh και την Αλεξάνδρεια στη Μεσόγειο, ενώνοντας δύο πόλεις, όπως η Διώρυγα του Σουέζ. Η αιγυπτιακή κυβέρνηση έχει ένα φιλόδοξο σχέδιο να επενδύσει σημαντικά σε ένα τελευταίας τεχνολογίας, αξιόπιστο και βιώσιμο σιδηροδρομικό δίκτυο υψηλής ταχύτητας 1800 χιλιομέτρων, το οποίο θα παρέχει αποτελεσματική, ασφαλή και οικονομικά προσιτή μεταφορά για όλους τους Αιγύπτιους, καθώς και εμπορεύματα, σε όλη τη χώρα. Οι δύο επιπλέον σιδηροδρομικές γραμμές θα συνδέσουν την περιοχή του Μεγάλου Καΐρου από την πόλη της 6ης Οκτωβρίου κατά μήκος του ποταμού Νείλου με τοAswan και το Luxor μέσω Hurghada ​​προς τη Safaga. Ολόκληρο το δίκτυο θα καταστήσει την Αίγυπτο περιφερειακό ηγέτη στις μεταφορές, θα επηρεάσει διαφορετικούς οικονομικούς τομείς και θα ενδυναμώσει τόσο τις μικρότερες όσο και τις μεσαίες επιχειρήσεις, δίνοντας μια συνολική ώθηση στην οικονομία της χώρας.Υψηλός αντίκτυπος στην κοινωνία, το περιβάλλον και την οικονομίαΤα οφέλη για την κοινωνία και το περιβάλλον της Αιγύπτου θα είναι εμφανή από την πρώτη κιόλας σιδηροδρομική γραμμή. Η κοινοπραξία θα δημιουργήσει άμεσα περισσότερες από 15.000 θέσεις εργασίας στην Αίγυπτο και επιπλέον 3.800, οι οποίες θα καλυφθούν από Αιγύπτιους προμηθευτές και την ευρύτερη αιγυπτιακή οικονομία. Αναμένεται ότι θα δημιουργηθούν πολλές περισσότερες θέσεις εργασίας μόλις οι υπόλοιπες γραμμές είναι έτοιμες για χρήση. Εκτός από τις θέσεις εργασίας, το έργο θα συμβάλει επίσης σε ένα σημαντικό τοπικό πρόγραμμα τεχνικής κατάρτισης που προτίθεται να υποστηρίξει η Siemens Mobility, το οποίο θα παρέχει την απαραίτητη ανάπτυξη δεξιοτήτων για τη συμπλήρωση του έργου.Το πλήρως ηλεκτροκίνητο σύστημα θα ελαττώσει τη χρήση πρωτογενούς ενέργειας και τη συνολική ατμοσφαιρική ρύπανση, μειώνοντας τις εκπομπές άνθρακα κατά 70% σε σύγκριση με τις τρέχουσες εκπομπές από τη μεταφορά αυτοκινήτων και λεωφορείων, αυξάνοντας έτσι την ποιότητα ζωής και προστατεύοντας το περιβάλλον για τους Αιγυπτίους. Το σιδηροδρομικό σύστημα θα βασίζεται σε τεχνολογία αιχμής, δοκιμασμένα προϊόντα και ευρωπαϊκά πρότυπα. Το σύστημα σηματοδότησης που παρέχεται πληροί τις υψηλότερες απαιτήσεις ασφαλείας. Επιπλέον, εκτεταμένες δοκιμές, αναθέσεις σε τρίτα μέρη και η εκπαίδευση ντόπιων εργαζομένων θα διασφαλίσουν την ασφάλεια των επιβατών και του προσωπικού.Περισσότεροι από 30 εκατομμύρια επιβάτες ετησίωςΗ σύνδεση θα μεταφέρει περισσότερους από 30 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως και θα εξοικονομήσει έως και 50 τοις εκατό χρόνο ταξιδιού, γεγονός που θα αυξήσει σημαντικά την παραγωγικότητα του εργατικού δυναμικού, ενώ επίσης θα συνδέσει το Κάιρο με τις νέες αστικές κοινότητες που αναπτύσσονται. Ο πληθυσμός του Καΐρου έχει διπλασιαστεί σε μέγεθος από το 1980 και σήμερα περίπου 20 εκατομμύρια άνθρωποι αποκαλούν το Κάιρο σπίτι τους. Για να διευκολυνθεί η κυκλοφοριακή συμφόρηση, αναπτύσσονται επί του παρόντος νέες πόλεις γύρω από τη μητρόπολη του Καΐρου. Το πρόσθετο όφελος από ένα άνετο και προσιτό σύστημα μετακινήσεων γύρω από το Κάιρο είναι ότι θα μειώσει τον χρόνο ταξιδιού από το ανατολικό στο δυτικό κομμάτι της χώρας. Επιπλέον, η γραμμή θα συνδέει τόσο θαλάσσιους λιμένες όσο και τερματικούς σταθμούς στην ενδοχώρα, βελτιώνοντας τη συνολική απόδοση των κινούμενων φορτίων. Συγκεκριμένα, το συνολικό φορτίο εσωτερικού που μεταφέρεται σε ράγες θα αυξηθεί κατά 15%.Η Siemens Mobility είναι ένας από τους παγκόσμιους ηγέτες στις σιδηροδρομικές μεταφορές υψηλής ταχύτητας και μία από τις κορυφαίες εταιρείες στον τομέα μεταφορών της Αιγύπτου από τη δεκαετία του 1960. Η εταιρεία έχει επίσης μεγάλη εμπειρία στην παροχή σιδηροδρομικών έργων υψηλής ταχύτητας και έχει παραδώσει πολλά σιδηροδρομικά έργα στη Μέση Ανατολή και την Αφρική. Ως κορυφαίος παγκόσμιος πάροχος σιδηροδρομικών έργων με ιστορικό περισσότερων από 50 ετοιμοπαράδοτων έργων σε όλο τον κόσμο, η Siemens Mobility αξιοποιεί το χαρτοφυλάκιό της για να παρέχει πλήρη σιδηροδρομικά συστήματα, αξιόπιστα και από μία μόνο πηγή.