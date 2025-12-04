Το Stranger Things 5 σημείωσε εκρηκτική εκκίνηση στο Netflix, συγκεντρώνοντας 59,6 εκατομμύρια θεάσεις μέσα στις πρώτες πέντε ημέρες και κατακτώντας την κορυφή των παγκόσμιων charts, όπως ανακοίνωσε η πλατφόρμα μέσω του επίσημου λογαριασμού της στο X. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη πρεμιέρα αγγλόφωνης σειράς στην ιστορία του Netflix, και την τρίτη μεγαλύτερη συνολικά, πίσω μόνο από τον δεύτερο και τον τρίτο κύκλο του Squid Game.Η επίδοση του πέμπτου κύκλου υποσκέλισε με εντυπωσιακό τρόπο εκείνη της τέταρτης σεζόν. Το 2022, όταν η πλατφόρμα μέτραγε ακόμη ώρες θέασης, το Stranger Things 4 είχε αγγίξει τις 287 εκατομμύρια ώρες στο πρώτο τριήμερο, αριθμός που μεταφράζεται σε περίπου 22 εκατομμύρια θεάσεις. Η νέα σεζόν, με 59,6 εκατ. θεάσεις, σημειώνει αύξηση 171%, επιβεβαιώνοντας την τεράστια δυναμική της σειράς.Μέχρι στιγμής έχουν κυκλοφορήσει τα τέσσερα πρώτα επεισόδια του κύκλου. Η συνέχεια έρχεται τα Χριστούγεννα, με τρία νέα επεισόδια στις 25 Δεκεμβρίου, ενώ το τελευταίο επεισόδιο θα κάνει πρεμιέρα στις 31 Δεκεμβρίου, κάτι που αναμένεται να διατηρήσει το franchise στην κορυφή μέχρι την αλλαγή του χρόνου.Η επιτυχία του Stranger Things 5 είχε άμεση επίδραση και στις προηγούμενες σεζόν, οι οποίες επανήλθαν στο Top 10 για το διάστημα 24–30 Νοεμβρίου:1η σεζόν – Νο3 με 8,9 εκατ. θεάσεις4η σεζόν – Νο5 με 6,1 εκατ.2η σεζόν – Νο6 με 5,6 εκατ.3η σεζόν – Νο8 με 4,6 εκατ.Ο πέμπτος κύκλος παραμένει σταθερά στο Νο1, αποδεικνύοντας ότι η σειρά εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα φαινόμενα της σύγχρονης τηλεόρασης.Πηγή: tvnea.com