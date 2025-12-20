2025-12-20 23:05:03

Η αστυνομία συγκεντρώνεται σε τμήμα στην Ταϊπέι της Ταϊβάν, μετά από επίθεση με μαχαίρι στις 20 Δεκεμβρίου. Βόμβες καπνού εξερράγησαν στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό στην πρωτεύουσα της Ταϊβάν, Ταϊπέι, εν μέσω μιας «τυχαίας επίθεσης με μαχαίρι» που συνεχίστηκε στη συνέχεια στον σταθμό Zhongshan. Τέσσερα άτομα σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης, συμπεριλαμβανομένου του δράστη, sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ