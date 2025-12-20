2025-12-20 23:05:03
Φωτογραφία για 4 νεκροί, 9 τραυματίες μετά από μαζική επίθεση με μαχαίρι και βόμβα καπνού σε σιδηροδρομικό σταθμό στην πρωτεύουσα της Ταϊβάν, Ταϊπέι
Η αστυνομία συγκεντρώνεται σε τμήμα στην Ταϊπέι της Ταϊβάν, μετά από επίθεση με μαχαίρι στις 20 Δεκεμβρίου. Βόμβες καπνού εξερράγησαν στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό στην πρωτεύουσα της Ταϊβάν, Ταϊπέι, εν μέσω μιας «τυχαίας επίθεσης με μαχαίρι» που συνεχίστηκε στη συνέχεια στον σταθμό Zhongshan. Τέσσερα άτομα σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης, συμπεριλαμβανομένου του δράστη, sidirodromikanea
