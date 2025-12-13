2025-12-13 14:11:40
Φωτογραφία για Ο Κυρανάκης στον επιβατικό σιδηροδρομικό σταθμό Θεσσαλονίκης
Την περασμένη Τρίτη ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη και είχε συναντήσεις με φορείς της Πόλης.Κατά την παραμονή του στην πόλη, ο κ. Κυρανάκης επισκέφτηκε τον επιβατικό σιδηροδρομικό σταθμό Θεσσαλονίκης και περιηγήθηκε στους χώρους εντός και εκτός του σταθμού.Ενημερώθηκε για τις παρεμβάσεις που γίνονται και αυτές που θα ακολουθήσουν.Τους τελευταίους sidirodromikanea
