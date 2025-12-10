Έμπορος από τη Βομβάη αποκοιμήθηκε σε τρένο και έχασε χρυσά κοσμήματα αξίας 5,53 εκατομμυρίων ρουπιών!
2025-12-10 09:57:48
Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια της ενδιάμεσης νύχτας της 6ης προς 7η Δεκεμβρίου, όταν το θύμα ταξίδευε από τη Σολαπούρ στη Βομβάη με το τρένο Siddheshwar Express, ανέφεραν.Κοσμήματα ενός εμπόρου χρυσού με έδρα τη Βομβάη, αξίας άνω των 5,53 εκατομμυρίων ρουπιών, κλάπηκαν αφού αποκοιμήθηκε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του με τρένο από τη Σολαπούρ προς την πρωτεύουσα της πολιτείας, με sidirodromikanea
