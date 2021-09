Σύμφωνα με πληροφορίες του Variety το Amazon έχει βάλει σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης live-action σειρά που θα επικεντρώνεται στην She-Ra. Προς το παρόν δεν έχει προσληφθεί κάποιος σεναριογράφος για το πρότζεκτ.

Η DreamWorks Animation θα είναι ειδικός παραγωγός. Ο χαρακτήρας έκανε το ντεμπούτο του στην ταινία κινουμένων σχεδίων The Secret of the Sword το 1985 και οι Larry DiTillio και J. Michael Straczynski είναι οι δημιουργοί του. Το αληθινό όνομα της She-Ra είναι Πριγκίπισσα Adora, η χαμένη δίδυμη αδερφή του Πρίγκιπα Adam a.k.a He-Man.













Περισσότερα: superheronews

