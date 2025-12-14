Ένα ακόμα συναρπαστικό επεισόδιο των Battles παρακολουθήσαμε, το βράδυ του Σαββάτου (13/12), στο «The Voice of Greece» και πέτυχε double score! Σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen, ο μουσικός διαγωνισμός βρέθηκε στην πρώτη θέση στο σύνολο κοινού, στη ζώνη μετάδοσής του, με 25,8% -φθάνοντας σε τέταρτο μέχρι και το 30,0%- και στην πρώτη θέση του δυναμικού κοινού 18-54 με 18,2%. 2.385.568 τηλεθεατές συντονίστηκαν έστω για 1’ στη συχνότητα του ΣΚΑΪ, παρακολουθώντας τις μουσικές αναμετρήσεις.Απόψε, Κυριακή 14 Δεκεμβρίου στις 21.00, ο Γιώργος Καπουτζίδης μας υποδέχεται στο τέταρτο επεισόδιο των Battles, το οποίο σηματοδοτεί και την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης διαδικασίας του μουσικού διαγωνισμού. Οι τέσσερις coaches, ο Πάνος Μουζουράκης, ο Χρήστος Μάστορας, ο Γιώργος Μαζωνάκης και ο Κωστής Μαραβέγιας, ο οποίος αναπληρώνει, εκτάκτως, την Έλενα Παπαρίζου παίρνουν ξανά τις θέσεις τους και είναι έτοιμοι να δώσουν τα τελευταία «εισιτήρια» για την επόμενη φάση Στο νέο επεισόδιο θα δούμε πολλές και δυναμικές μουσικές αναμετρήσεις. Ανάμεσα σε αυτές: Δύο γυναίκες τραγουδούν σε έναν υπέροχο συνδυασμό το «Άδεια μου αγκαλιά» και το «Into my arms», σκορπώντας συναισθήματα στο πλατό.Ένας άντρας και μία γυναίκα τραγουδούν «Λίγο λίγο θα με συνηθίσεις» και δυσκολεύουν πολύ τον coach να πάρει μία απόφαση. Εκείνος, ρωτάει ευθέως τους συναδέλφους του αν υπάρχει διάθεση για «Steal», αλλά δεν παίρνει ξεκάθαρη απάντηση. Άραγε, θα βοηθήσει κάποιος την κατάσταση;Δύο γυναίκες ενώνουν τις διαφορετικές φωνές τους στο «Δεν μένω πια εδώ», δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που δυσκολεύει τον coach να επιλέξει με ποια από τις δύο πρέπει να συνεχίσει. Και ενώ παίρνει την απόφαση, ξεκινά μια ισχυρή διεκδίκηση για την έτερη διαγωνιζόμενη...Ακόμα, απόψε στις 21.00, ο Πάνος Μουζουράκης υποδέχεται στη σκηνή του #TheVoiceGR τους αγαπημένους Gadjo Dilo για να κάνουν αυτό που ξέρουν καλύτερα: να μας ταξιδέψουν με τις swing μουσικές τους δημιουργίες και διασκευές σε κόσμους γεμάτους χρώματα και νότες. Ένα μοναδικό medley παλαιών και νέων κυκλοφοριών τους –και όχι μόνο, αφού θα κλείσουν το act με μία διασκευή-έκπληξη για τον «αυτοκράτορα» του μουσικού διαγωνισμού. Πώς θα αντιδράσει ο Γιώργος Μαζωνάκης όταν ακούσει την ιδιαίτερη διασκευή του «Gucci Φόρεμα»;Πηγή: tvnea.com