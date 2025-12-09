2025-12-09 11:45:23
Σημαντικές ανακατατάξεις καταγράφηκαν στην απογευματινή ζώνη, με τα τηλεπαιχνίδια να κυριαρχούν και τις ενημερωτικές εκπομπές να ακολουθούν με πολύ μικρή διαφορά. Στην πρώτη θέση του πίνακα τηλεθέασης βρέθηκε το δημοφιλές τηλεπαιχνίδι «Deal» στον Alpha, το οποίο κατέγραψε 16,7%, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία ημέρα την ισχυρή δυναμική του.

Πολύ κοντά, στη δεύτερη θέση, ακολούθησε το «Live News» του Mega, σημειώνοντας 16,3%, με το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο να παραμένει ένας από τους σταθερούς πυλώνες της απογευματινής ζώνης. Ο «Τροχός της Τύχης» στο Star έφτασε το 14,4%, ενώ το τηλεπαιχνίδι «The Chase» στο Mega κινήθηκε στο 13,5%.

Λίγο χαμηλότερα βρέθηκαν οι «Οικογενειακές Ιστορίες» στον Alpha με 13,3%, ενώ τόσο η ελληνική ταινία του ΣΚΑΪ όσο και το «Cash or Trash» στο Star σημείωσαν από 8,1%. Το πρόγραμμα «Διαχωρίζω τη Θέση μου» στον ΣΚΑΪ άγγιξε το 9,1%, ενώ το δημοφιλές «Ρουκ Ζουκ» στον ANT1 έκλεισε με 6,8%.

Η εκπομπή «Καθαρές Κουβέντες» στο Open κατέγραψε 4,5%, ενώ το «Στούντιο  4» στην ΕΡΤ1 σημείωσε 6,6%. Στο χαμηλότερο μέρος του πίνακα βρέθηκε η εκπομπή «Το ’Χουμε» στον ΣΚΑΪ με 4,2%, ενώ η επανάληψη του «5x5» κατέγραψε μόλις 2,6%.

Η απογευματινή ζώνη κινήθηκε σε ιδιαίτερα υψηλούς ρυθμούς, με τις διαφορές στην κορυφή να είναι οριακές και το τηλεοπτικό τοπίο να παραμένει άκρως ανταγωνιστικό.



Πηγή: tvnea.com
