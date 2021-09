Η μεγαλύτερη γιορτή της μόδας, το Madwalk, επιστρέφει στις 23 Νοεμβρίου. Ήδη οι σχεδιαστές που έχουν συμφωνήσει να λάβουν μέρος (με υψηλό αντίτιμο φυσικά λόγω τηλεοπτικής προβολής) έχουν ξεκινήσει να ετοιμάζουν τις επιδείξεις τους, και το μουσικό κανάλι κάνει ήδη επαφές με τις δισκογραφικές εταιρείες για τους καλλιτέχνες που θα τραγουδήσουν.

Το Madwalk θα μεταδοθεί για ακόμα μία φορά από το Mega λίγες μέρες μετά τη μαγνητοσκόπησή του, ενώ την παρουσίαση θα αναλάβει αυτή τη φορά η Δούκισσα Νομικού, η οποία έχει έχει κάνει στο παρελθόν ένα από τα πιο σέξι acts στην ιστορία του θεσμού, με το Ooops I did it again.

Έλενα Παπαρίζου, Ελένη Φουρέιρα, Κωνσταντίνος Αργυρός, Σάκης Ρουβάς, Josephine είναι μερικά από τα ονόματα που αναμένεται να ανέβουν στο stage, ενώ από σχεδιαστές, τα πρώτα ονόματα που έχουν ακουστεί ότι θα λάβουν μέρος ο Δημήτρης Πέτρου και ο Σωτήρης Γεωργίου. Σχεδόν σίγουρη πρέπει να θεωρείται και η συμμετοχή της Σήλιας Κριθαριώτη, που έχει παρουσιάσει μερικές από τις πιο εντυπωσιακές επιδείξεις στο Madwalk με πολλά διάσημες Ελληνίδες σε ρόλο guest.













