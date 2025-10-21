Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2025

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με ιδιαίτερη επιτυχία και τη συμμετοχή της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας, εκπροσώπων θεσμικών φορέων, ακαδημαϊκών, επιστημόνων και παραγόντων της φαρμακευτικής αγοράς, πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα η επιστημονική ημερίδα του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου (Π.Φ.Σ.) με θέμα «Εμβόλια: Ασφάλεια, Καινοτομία και Οικονομική Υπεραξία στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας».

Στον εναρκτήριο χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος του Π.Φ.Σ

. κ. Απόστολος Βαλτάς υπογράμμισε ότι τα εμβόλια αποτελούν το σημαντικότερο επίτευγμα της ιατρικής επιστήμης στον τομέα της πρόληψης και πως οι φαρμακοποιοί, μέσω του εκτεταμένου δικτύου φαρμακείων, συμβάλλουν καθοριστικά στη θωράκιση της Δημόσιας Υγείας, πραγματοποιώντας εκατομμύρια εμβολιασμούς ετησίως. Επισήμανε, παράλληλα, τις δυσκολίες επάρκειας συγκεκριμένων σκευασμάτων και χαρακτήρισε λανθασμένη την άρση της απαγόρευσης εξαγωγών για τα εμβόλια, η οποία οδήγησε σε νέες ελλείψεις.

Στις εργασίες της ημερίδας συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο Υπουργός Υγείας κ. Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος τόνισε τη σημασία του φαρμακείου ως βασικού πυλώνα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και ανακοίνωσε τη διάθεση συγκεκριμένων κατηγοριών Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ) από τα ιδιωτικά φαρμακεία, καθώς και η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας κ. Ειρήνη Αγαπηδάκη, η οποία προανήγγειλε τη δημιουργία «Γραφείου Εντοπισμού και Αντιμετώπισης Fake News για Θέματα Δημόσιας Υγείας» στον ΕΟΔΥ, επισημαίνοντας ότι η ενίσχυση της εμβολιαστικής κάλυψης αποτελεί προτεραιότητα του Υπουργείου.

Σημαντικές παρεμβάσεις έγιναν επίσης από τον Πρόεδρο του ΕΟΦ κ. Σπύρο Σαπουνά, τον Πρόεδρο του ΣΦΕΕ κ. Ολύμπιο Παπαδημητρίου, τον Πρόεδρο της Π.Ε.Φ. κ. Θεόδωρο Τρύφωνα, καθώς και πανεπιστημιακούς και εκπροσώπους ασθενών, οι οποίοι ανέδειξαν τη διατομεακή αξία του εμβολιασμού για τη Δημόσια Υγεία, την οικονομία και την κοινωνική συνοχή.

Κατά τη διάρκεια των θεματικών στρογγυλών τραπεζιών παρουσιάστηκαν επιστημονικά δεδομένα για την καινοτομία των εμβολίων, τη σχέση κόστους–οφέλους, τη συμμετοχή των φαρμακείων στην εμβολιαστική διαδικασία, αλλά και οι νέες προκλήσεις της εποχής, όπως η παραπληροφόρηση και η μικροβιακή αντοχή.

Ο Π.Φ.Σ. συνεχίζει να στηρίζει με συνέπεια και επιστημονική τεκμηρίωση κάθε δράση που ενισχύει τον εμβολιασμό και την πρόληψη, επιβεβαιώνοντας τον καίριο ρόλο του φαρμακοποιού στο σύγχρονο Δημόσιο Σύστημα Υγείας.

