Τα εμπορευματοκιβώτια από ένα πλοίο που μεταφέρονταν σε μικρότερο σιδηροδρομικό βαγόνι συχνά έπρεπε να ανοίγονται και να επανασυσκευάζονται.Με αφορμή τη σύγχυση που επικρατεί στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα που έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των τιμών χρονοναύλωσης στα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, αλλά και την έλλειψη τους, το reporter.gr κάνει μία ιστορική αναδρομή στη μεταφορά τους.Κοιτάξτε γύρω σας, ίσως τρώτε μια μπανάνα, πίνετε καφέ ή κάθεστε μπροστά στον υπολογιστή σας και κάνετε ένα διάλειμμα από τη δουλειά για να διαβάσετε αυτό το άρθρο. Πιθανότατα, αυτά τα προϊόντα - όπως και το smartphone, το ψυγείο και σχεδόν κάθε άλλο αντικείμενο στο σπίτι σας - κάποτε φορτώθηκαν σε ένα μεγάλο εμπορευματοκιβώτιο σε άλλη χώρα και ταξίδεψαν χιλιάδες μίλια μέσω πλοίων που διασχίζουν τον ωκεανό πριν φτάσουν τελικά στο κατώφλι σας.Σήμερα, εκτιμάται ότι το 90 τοις εκατό των παγκόσμιων εμπορευμάτων μεταφέρονται δια θαλάσσης, με το 60 τοις εκατό - συμπεριλαμβανομένων σχεδόν όλων των εισαγόμενων φρούτων και συσκευών - να είναι συσκευασμένα σε containers. Τα υπόλοιπα είναι κυρίως εμπορεύματα όπως το λάδι ή τα σιτηρά. Συνολικά, περίπου 14 τρισεκατομμύρια δολάρια από τα προϊόντα του κόσμου περνούν λίγο χρόνο μέσα σε ένα μεγάλο μεταλλικό κουτί.Εν ολίγοις, χωρίς το τυποποιημένο εμπορευματοκιβώτιο, η παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού από την οποία βασίζεται η κοινωνία δεν θα υπήρχε.Μια πρόσφατη έλλειψη αυτών των εμπορευματοκιβωτίων αυξάνει το κόστος και «βυθίζει» τις αλυσίδες εφοδιασμού χιλιάδων προϊόντων σε όλο τον κόσμο. Η κατάσταση αναδεικνύει τη σημασία των απλών αλλά βασικών εμπορευματοκιβωτίων φορτίου.Από την αρχή του εμπορίου, οι άνθρωποι χρησιμοποιούν κουτιά, σάκους, βαρέλια και δοχεία διαφόρων μεγεθών για τη μεταφορά αγαθών σε μεγάλες αποστάσεις. Οι Φοίνικες το 1600 π.Χ. στην Αίγυπτο, μετάφεραν δια θαλάσσης ξύλο, υφάσματα και γυαλιά στην Αραβία με τσουβάλια μέσω τροχόσπιτων τα οποία οδηγούνταν από καμήλες. Και εκατοντάδες χρόνια αργότερα, οι Έλληνες χρησιμοποίησαν αρχαία δοχεία αποθήκευσης γνωστά ως αμφορείς για να μεταφέρουν κρασί, ελαιόλαδο και σιτηρά σε τριήρεις που πήγαιναν από τη Μεσόγειο και τις γειτονικές θάλασσες σε άλλα λιμάνια της περιοχής.Ακόμα και όταν το εμπόριο εξελίχθηκε, η διαδικασία φόρτωσης και εκφόρτωσης, καθώς τα αγαθά μεταφέρονταν από τη μία μέθοδο μεταφοράς στην άλλη, παρέμεινε πολύ απαιτητική, χρονοβόρα και δαπανηρή, εν μέρει επειδή τα εμπορευματοκιβώτια είχαν όλα τα σχήματα και τα μεγέθη.Για παράδειγμα, τα εμπορευματοκιβώτια από ένα πλοίο που μεταφέρονταν σε μικρότερο σιδηροδρομικό βαγόνι συχνά έπρεπε να ανοίγονται και να επανασυσκευάζονται.Συσκευασίες διαφορετικού μεγέθους σήμαιναν επίσης ότι ο χώρος σε ένα πλοίο δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά και δημιουργούσε προκλήσεις βάρους και ισορροπίας. Επιπλέον τα προϊόντα ήταν πιο πιθανό να υποστούν ζημιά λόγω λάθους στο χειρισμό ή κλοπή λόγω έκθεσης.Η εμπορική επανάστασηΟ αμερικανικός στρατός άρχισε να διερευνά τη χρήση τυποποιημένων μικρών εμπορευματοκιβωτίων για αποτελεσματικότερη μεταφορά όπλων, βομβών και άλλου υλικού στις πρώτες γραμμές κατά τη διάρκεια του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου.Αλλά μόνο τη δεκαετία του 1950 ο Αμερικανός επιχειρηματίας Malcolm McLean συνειδητοποίησε ότι με την τυποποίηση του μεγέθους των εμπορευματοκιβωτίων που χρησιμοποιούνται στο παγκόσμιο εμπόριο, η φόρτωση και η εκφόρτωση πλοίων και τρένων θα μπορούσε μερικώς να αυτοματοποιηθεί, διευκολύνοντας έτσι τη μεταφορά από ένα τόπο σε ένα άλλο. Με αυτόν τον τρόπο τα προϊόντα θα μπορούσαν να παραμείνουν στα δοχεία τους από το σημείο κατασκευής έως την παράδοση, με αποτέλεσμα να μειωθεί το κόστος εργασίας και πιθανών ζημιών.Το 1956 ο McLean δημιούργησε το τυποποιημένο εμπορευματοκιβώτιο, το οποίο είναι σε γενικές γραμμές ίδιο με σήμερα. Αρχικά το έφτιαξε με μήκος 33 πόδια – το οποίο σύντομα αυξήθηκε σε 35 - και 8 πόδια πλάτος και ύψος.Αυτό το σύστημα μείωσε δραματικά το κόστος φόρτωσης και εκφόρτωσης ενός πλοίου. Το 1956, η χειροκίνητη φόρτωση ενός πλοίου κόστιζε 5,86 $ ανά τόνο, το τυποποιημένο εμπορευματοκιβώτιο έκοψε το κόστος σε μόλις 16 λεπτά τον τόνο. Τα εμπορευματοκιβώτια επίσης διευκόλυναν πολύ την προστασία του φορτίου από τους κλέφτες, καθώς είναι κατασκευασμένα από ανθεκτικό χάλυβα και παραμένουν κλειδωμένα κατά τη μεταφορά.Οι ΗΠΑ έκαναν μεγάλη χρήση αυτής της καινοτομίας κατά τη διάρκεια του πολέμου του Βιετνάμ για να στείλουν προμήθειες σε στρατιώτες, οι οποίοι μερικές φορές χρησιμοποιούσαν ακόμη και ως καταφύγια τα containers.Σήμερα, το τυπικό μέγεθος εμπορευματοκιβωτίων είναι 20 πόδια μήκος, οκτώ πόδια πλάτος και εννέα πόδια ύψος-ένα μέγεθος που έγινε γνωστό ως TEU. Υπάρχουν στην πραγματικότητα μερικά διαφορετικά τυπικά μεγέθη, όπως μήκους 40 ποδιών ή λίγο ψηλότερα, αν και όλα έχουν το ίδιο πλάτος. Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα είναι ότι ανεξάρτητα από το μέγεθος που χρησιμοποιεί ένα πλοίο, όλα ταιριάζουν τακτοποιημένα μεταξύ τους χωρίς να έχουν κενό.Αυτή η καινοτομία κατέστησε δυνατό τον σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο κόσμο. Η ποσότητα των εμπορευμάτων που μεταφέρθηκαν με εμπορευματοκιβώτια αυξήθηκε από 102 εκατομμύρια μετρικούς τόνους το 1980 σε περίπου 1,83 δισεκατομμύρια μετρικούς τόνους το 2017. Ο μεγαλύτερος όγκος των εμπορευματοκιβωτίων κινείται στον Ειρηνικό Ωκεανό ή μεταξύ Ευρώπης και Ασίας.Το μέγεθος των πλοίων γιγαντώνεταιΗ τυποποίηση των μεγεθών των εμπορευματοκιβωτίων οδήγησε επίσης σε αύξηση του μεγέθους του πλοίου. Όσο περισσότερα εμπορευματοκιβώτια είναι συσκευασμένα σε ένα πλοίο, τόσο περισσότερα μπορεί να κερδίσει μια ναυτιλιακή εταιρεία σε κάθε ταξίδι.Στην πραγματικότητα, το μέσο μέγεθος ενός πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων έχει διπλασιαστεί μέσα στα τελευταία -μόνο- 20 χρόνια. Τα μεγαλύτερα πλοία που πλέουν σήμερα είναι ικανά να μεταφέρουν 24.000 εμπορευματοκιβώτια, ικανότητα μεταφοράς ισοδύναμη με το πόσο μπορεί να χωρέσει ένα φορτηγό τρένο μήκους 44 μιλίων.Με άλλα λόγια, ένα πλοίο με το όνομα Globe χωρητικότητας 19.100 δοχείων 20 ποδιών θα μπορούσε να μεταφέρει 156 εκατομμύρια ζευγάρια παπούτσια, 300 εκατομμύρια υπολογιστές tablet ή 900 εκατομμύρια κουτιά ψημένα φασόλια.Το Ever Given, το πλοίο που απέκλεισε την κυκλοφορία μέσω της διώρυγας του Σουέζ για σχεδόν μία εβδομάδα τον Μάρτιο του 2021, έχει ακόμη μεγαλύτερη χωρητικότητα στα 20.000 εμπορευματοκιβώτια.Όσον αφορά το κόστος, αρκεί να αναλογιστεί κανείς ότι η τυπική τιμή πριν από την πανδημία για τη μεταφορά ενός εμπορευματοκιβωτίου 20 ποδιών που μετέφερε πάνω από 20 τόνους φορτίου από την Ασία στην Ευρώπη ήταν περίπου η ίδια με ένα εισιτήριο στην οικονομική θέση, μέσω αεροπλάνου για το ίδιο ταξίδι.Σε κάθε επιτυχία υπάρχει ένα τίμημαΑλλά το αυξανόμενο μέγεθος των πλοίων έχει κόστος, όπως έδειξε το περιστατικό του Ever Given.Η ναυτιλία έχει γίνει ολοένα και πιο σημαντική για τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού και το εμπόριο, ωστόσο αυτό το γεγονός δεν γινόταν ιδιαίτερα κατανοητό μέχρι τον αποκλεισμό της διώρυγας του Σουέζ. Καθώς το Ever Given διέσχιζε το στενό κανάλι των 120 μιλίων, σφοδρές ριπές ανέμου οδήγησαν το -200.000 τόνων βάρους – πλοίο να κολλήσει στο έδαφος.Περίπου το 12% της παγκόσμιας ναυτιλιακής κίνησης διέρχεται από αυτό το κανάλι. Κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της προσπάθειας απόφραξης, τουλάχιστον 369 πλοία είχαν «κολλήσει» περιμένοντας να περάσουν από το κανάλι και από τις δύο πλευρές, με κόστος περίπου 9,6 δισεκατομμύρια δολάρια την ημέρα. Αυτό μεταφράζεται σε 400 εκατομμύρια δολάρια την ώρα, ή 6,7 εκατομμύρια δολάρια το λεπτό.Οι ναυπηγικές εταιρείες συνεχίζουν να εργάζονται για την κατασκευή ολοένα και μεγαλύτερων πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και υπάρχουν λίγα στοιχεία ότι αυτή η τάση θα σταματήσει σύντομα. Ορισμένοι εμπειρογνώμονες προβλέπουν ότι πλοία ικανά να μεταφέρουν φορτία 50 τοις εκατό μεγαλύτερα από το Ever Given, θα κυκλοφορούν στις ανοιχτές θάλασσες έως το 2030.Εν ολίγοις, το εμπορευματοκιβώτιο παραμένει πιο δημοφιλές από ποτέ.Πηγή: Reporter.grsidirodromikanea.blogspot.com