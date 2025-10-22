2025-10-22 12:19:13
Φωτογραφία για Κατερίνα Καινούργιου: Θλιβερό να συγκρίνεται μία δολοφονία με τη μεταφορά μιας τραγουδίστριας - Eίναι δύο τελείως διαφορετικά περιστατικά
Η Κατερίνα Καινούργιου, μέσα από την εκπομπή Super Κατερίνα, σχολίασε το περιστατικό με τη Δέσποινα Βανδή και το βίντεο που δείχνει την τραγουδίστρια να μεταφέρεται με περιπολικό, έπειτα από βλάβη στο αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε.

Η εικόνα προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις, με σχόλια όπως «το περιπολικό δεν είναι ταξί», ενώ ξανά στο προσκήνιο ήρθε η υπόθεση της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα έξω από αστυνομικό τμήμα στους Αγίους Αναργύρους, η οποία είχε ζητήσει να επιστρέψει στο σπίτι της με περιπολικό.

«Η Δέσποινα Βανδή βάλλεται από παντού. Μάλιστα γίνονται και συγκρίσεις και στα social media και στις τηλεοπτικές εκπομπές – επειδή λοιπόν διαφωνώ, θα το αναφέρω – συγκρίνουν με το περιστατικό με την Κυριακή Γρίβα. Δεν είναι κάτι να μην το πεις, αναφέρεται παντού. Έκανε τοποθέτηση η μητέρα της Κυριακής Γρίβα», είπε η Κατερίνα Καινούργιου. 

«Για μένα, είναι δύο τελείως διαφορετικά περιστατικά και όλο αυτό είναι στενάχωρο και θλιβερό, να συγκρίνεται μια δολοφονία ενός κοριτσιού έξω από ένα αστυνομικό τμήμα, με τη μεταφορά μιας τραγουδίστριας που μπορεί να έγινε για χίλιους δυο λόγους και να στοχοποιείται μια τραγουδίστρια πάντα στο φόντο ενός θανάτου», συμπλήρωσε η παρουσιάστρια του Alpha. 

Πηγή: tvnea.com
Πρεμιέρα για την νέα εταιρεία παραγωγής και διανομής κινηματογραφικών ταινιών του Ομίλου Antenna, Iconic Films
Πρεμιέρα για την νέα εταιρεία παραγωγής και διανομής κινηματογραφικών ταινιών του Ομίλου Antenna, Iconic Films
«Μια νύχτα μόνο»: Προγραμματισμός έκπληξη για τη νεα σειρά του MEGA - Πότε θα προβάλεται;
«Μια νύχτα μόνο»: Προγραμματισμός έκπληξη για τη νεα σειρά του MEGA - Πότε θα προβάλεται;
