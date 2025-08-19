Eικόνα: Από το φετινό πανηγύρι στην πλατεία Μαχαιρά (2025)\

Γράφει η Μαρία Ν. Αγγέλη

«Η πλατεία του χωριού συνεπώς, είναι ο τόπος των ανθρώπων. Είναι κέντρο, πόλος, εστία, καθώς οι δρόμοι του οικισμού και η ζωή των ανθρώπων ξεκινούν και καταλήγουν σε αυτήν. Είναι ο αφαλός της ζήσης των ανθρώπων της υπαίθρου, που τη ζωή σπουδάζουν και τη βιώνουν στους τόπους της…». (Αντώνιου Β. Καπετάνιου, «Σιωπηλές πλατείες. Σκέψεις για την ελληνική πλατεία», http://www.greekarchitects.gr).....

