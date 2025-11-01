2025-11-01 07:56:45
Φωτογραφία για Άννα Ευθυμίου: «Πολύ πιο σύντομη η έκδοση των συντάξεων – Δεν αλλάζουν τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης»
Στα σημαντικά βήματα προόδου που έχουν γίνει στην κοινωνική ασφάλιση αναφέρθηκε σήμερα (31.10.2025) η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Άννα Ευθυμίου, μιλώντας στο ΣΚΑΙ.Παράλληλα, η κ. Ευθυμίου τοποθετήθηκε και για τις πολιτικές εξελίξεις και το κυβερνητικό έργο, πέρα από την πρόοδο στην κοινωνική ασφάλιση.Συγκεκριμένα, η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ανέλυσε την πρόοδο sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Τηλεοπτική Κριτική: «Το Σόι Σου» – Μια επιστροφή που μάλλον δεν έπρεπε να γίνει...
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Τηλεοπτική Κριτική: «Το Σόι Σου» – Μια επιστροφή που μάλλον δεν έπρεπε να γίνει...
Φάκελος συγκοινωνίες: Όλες οι αλλαγές – Ο νέος ΟΣΕ, τα διευρυμένα ωράρια του Μετρό και η ενίσχυση του στόλου [πίνακας]
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Φάκελος συγκοινωνίες: Όλες οι αλλαγές – Ο νέος ΟΣΕ, τα διευρυμένα ωράρια του Μετρό και η ενίσχυση του στόλου [πίνακας]
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Ασφαλιστικός Οδηγός: Σύνταξη από τα 56 έτη - Πίνακες με τα όρια ηλικίας και τις αποδοχές
Ασφαλιστικός Οδηγός: Σύνταξη από τα 56 έτη - Πίνακες με τα όρια ηλικίας και τις αποδοχές
Συντάξεις: Τα όρια ηλικίας για 35 κατηγορίες ασφαλισμένων - Ποιοι βγαίνουν από τα 58,5 με ένσημα Δημοσίου και πόσα παίρνουν [πίνακες]
Συντάξεις: Τα όρια ηλικίας για 35 κατηγορίες ασφαλισμένων - Ποιοι βγαίνουν από τα 58,5 με ένσημα Δημοσίου και πόσα παίρνουν [πίνακες]
Τέλος τα σενάρια για αλλαγή στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης
Τέλος τα σενάρια για αλλαγή στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης
Eurovision 2026: H Josephine πολύ κοντα για την εκπροσωπήσει με την Κύπρο
Eurovision 2026: H Josephine πολύ κοντα για την εκπροσωπήσει με την Κύπρο
Τ.Ν ΚΑΙ ΥΓΡΗ ΨΥΞΗ: ΤΑ ΝΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΕ PC KAI data centers
Τ.Ν ΚΑΙ ΥΓΡΗ ΨΥΞΗ: ΤΑ ΝΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΕ PC KAI data centers
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Ἀλώπηξ προς μορμολύκειον – intermezzo
Ἀλώπηξ προς μορμολύκειον – intermezzo
Τρένο εμβολίζει με σφοδρότητα φορτηγό σε ισόπεδη διάβαση στην Ολλανδία. Βίντεο
Τρένο εμβολίζει με σφοδρότητα φορτηγό σε ισόπεδη διάβαση στην Ολλανδία. Βίντεο
Grand Hotel: Επιστροφή βόμβα στο ξενοδοχείο του ΑΝΤ1
Grand Hotel: Επιστροφή βόμβα στο ξενοδοχείο του ΑΝΤ1
Το Money Drop επιστρέφει στον ALPHA σε ώρα έκπληξη
Το Money Drop επιστρέφει στον ALPHA σε ώρα έκπληξη
Οι σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών αυξήθηκαν κατά 5,8% το 2024- Η θέση της Ελλάδας
Οι σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών αυξήθηκαν κατά 5,8% το 2024- Η θέση της Ελλάδας