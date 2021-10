Για πολλούς η Καλομοίρα ήταν το μεγάλο φαβορί για την εκπροσώπηση της χώρας μας στη φετινή Eurovision. Σύμφωνα όμως με πληροφορίες του okmag.gr, αυτό δεν πρόκειται τελικά να συμβεί -τουλάχιστον για φέτος.

Τι είχε όμως συμβεί στο διάστημα αυτό; Καταρχάς η Καλομοίρα δούλευε πυρετωδώς για τον ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό από τον Ιούλιο. Από τα μέσα Αυγούστου που επέστρεψε στην Αμερική μέχρι σήμερα είχε έρθει τρεις τουλάχιστον φορές μυστικά από την Ουάσινγκτον στην Ελλάδα (ακόμα και για 48 ώρες) για να μπει στο στούντιο ηχογράφησης και να κάνει συναντήσεις με συνεργάτες αλλά και με την ΕΡΤ.

Τα δύο τραγούδια που ετοίμασε

Σύμφωνα με τις πηγές του okmag.gr, η ομάδα της Καλομοίρας είχε καταλήξει σε δύο πολύ δυνατά τραγούδια για να προτείνει στην ΕΡΤ, τραγούδια των οποίων την παραγωγή είχε καλύψει η ίδια. Και δεν μιλάμε για μια απλή παραγωγή αλλά για συνεργασία με δημιουργούς που έχουν κερδίσει βραβείο Grammy.

Η απόφαση να μην υποβάλλει πρόταση

Όπως λένε οι ίδιοι άνθρωποι, η Καλομοίρα αποφάσισε να μην καταθέσει τελικά την αίτηση για τον διαγωνισμό το πρωί της Κυριακής, της τελευταίας μέρας δηλαδή που μπορούσε κάποιος να υποβάλλει επίσημα την πρότασή του. Ο λόγος ήταν, όπως μαθαίνουμε, καθαρά συναισθηματικός, καθώς το προηγούμενο διάστημα υπήρξαν άνθρωποι μέσα από τον κρατικό φορέα (όχι από το γραφείο τύπου) που την έκαναν να αισθανθεί ότι δεν στηρίζουν την επιλογή της και προτιμούσαν να προωθήσουν μια πιο φρέσκια και νεανική προσέγγιση, όπως πέρσι με τη Stefania -και όχι ίσως μια 36χρονη μητέρα τριών παιδιών. Αξίζει εδώ να σημειωθεί πως ο Σάκης Ρουβάς εκπροσώπησε την Ελλάδα με το This is our night στα 37 του χρόνια. Κάτι τέτοιο φυσικά δεν επιβεβαιώνεται επίσημα ούτε από την πλευρά της ΕΡΤ ενώ και η πλευρά της Καλομοίρας μας αρνήθηκε πολύ ευγενικά να προβεί σε κάποιο σχόλιο πάνω στο θέμα.

Πάντως η ίδια ήθελε τόσο πολύ να ξαναδοκιμάσει τις δυνάμεις της στον διαγωνισμό, που είχε κάποτε κερδίσει τις εντυπώσεις και μία από τις καλύτερες θέσεις που έχει πάρει ποτέ η Ελλάδα, που είχε αποφασίσει να μετακομίσει για έναν χρόνο στη χώρα μας μαζί με όλη την οικογένεια ώστε να αφιερωθεί στον διαγωνισμό. Εξάλλου και πέρσι είχε φτάσει κυριολεκτικά στο παρά πέντε να εκπροσωπήσει την Κύπρο αλλά τελευταία στιγμή το ΡΙΚ αποφάσισε μαζί με την Panik να στείλει την Έλενα Τσαγκρινού -η Καλομοίρα ανήκει στο δυναμικό της Heaven.

Από τη βραδιά που επιλέχτηκε το τραγούδι της My secret combnation να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision του 2008. (NDP)

Μένει τώρα να δούμε πότε και αν τελικά η Καλομοίρα θα κυκλοφορήσει τα τραγούδια που έχει ήδη ηχογραφήσει -λέγεται ότι είναι έξι ή επτά κομμάτια- ώστε να δούμε αν τελικά η ΕΡΤ έπρεπε, όπως είπαν πολλοί, να προχωρήσει σε απευθείας ανάθεση με ένα εγγυημένο προϊόν που έχει μείνει αξέχαστο στους Eurofans με την αστείρευτη ενέργειά της, τον πηγαίο αυθορμητισμό της και τη λαμπερή σκηνική της παρουσία

