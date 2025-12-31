2025-12-31 10:20:31
Φωτογραφία για «Εκτός σχεδίου»: Το νέο αυτοσχεδιαστικό πρότζεκτ της ΕΡΤ με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη
Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει το νέο και πρωτότυπο τηλεοπτικό εγχείρημα της ΕΡΤ με τίτλο «Εκτός σχεδίου», που φέρει την υπογραφή του Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, το project βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη, καθώς λίγο πριν από τα Χριστούγεννα οριστικοποιήθηκε η ομάδα των ηθοποιών που θα πλαισιώσουν τον γνωστό καλλιτέχνη.

Ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης αναλαμβάνει έναν πολυδιάστατο ρόλο, εμφανιζόμενος ως σκηνοθέτης και «εγκέφαλος» της δράσης, καθοδηγώντας τους ηθοποιούς την ώρα του αυτοσχεδιασμού. Στη βασική πεντάδα του καστ συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, η Φωτεινή Μπαξεβάνη, την οποία το τηλεοπτικό κοινό γνώρισε μέσα από τη σειρά «Κάνε ότι κοιμάσαι», καθώς και ο Γιάννης Σαρακατσάνης, που ξεχώρισε στα «Νούμερα».

Ύστερα από εντατικές πρόβες, τα γυρίσματα του «Εκτός σχεδίου» ξεκίνησαν την προπαραμονή των Χριστουγέννων και συνεχίζονται τις επόμενες ημέρες. Το πλατό έχει διαμορφωθεί ως θεατρική σκηνή, μέσα στην οποία εκτυλίσσονται τα αυτοσχέδια σκετς των ηθοποιών, χωρίς προκαθορισμένο σενάριο.


Η καινοτομία του πρότζεκτ έγκειται ακριβώς στην απουσία σεναρίου, καθώς όλη η δράση βασίζεται στον αυτοσχεδιασμό. Κανείς από τους συμμετέχοντες δεν γνωρίζει εκ των προτέρων την εξέλιξη της ιστορίας, αφού οι κατευθύνσεις για την πλοκή δίνονται σε πραγματικό χρόνο από τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη.

Στο «Εκτός σχεδίου» θα φιλοξενούνται κάθε φορά δημοφιλή πρόσωπα από διαφορετικούς χώρους, όπως ηθοποιοί, τραγουδιστές, δημοσιογράφοι και αθλητές, οι οποίοι θα συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία του αυτοσχεδιασμού.

Στόχος της ΕΡΤ είναι η εκπομπή να ενταχθεί στο πρόγραμμα του Πρώτου Καναλιού μέσα στους πρώτους μήνες του 2026, με την παραγωγή να φέρει την υπογραφή της Foss Productions. Η ακριβής ημερομηνία πρεμιέρας δεν έχει ακόμη «κλειδώσει», ωστόσο το ενδιαφέρον γύρω από το νέο αυτό format είναι ήδη έντονο.

Πηγή: tvnea.com
