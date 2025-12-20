2025-12-20 11:38:03

Tην εμφάνισή της στη Eurovision αξιολόγησε η Ανδρομάχη, υποστηρίζοντας ότι εκείνη αδίκησε το τραγούδι. Η τραγουδίστρια είχε εκπροσωπήσει την Κύπρο στον διαγωνισμό με το κομμάτι Ela, χωρίς όμως να καταφέρει να προκριθεί στον τελικό. Όπως είπε, ίσως δεν είχε την απαιτούμενη εμπειρία για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις.



Αναφερόμενη στην παρουσία της στη Eurovision, η Ανδρομάχη είπε στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη» στην οποία ήταν καλεσμένη την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου: «Εγώ το αδίκησα. Δεν το είπα καλά. Έλειπε κάτι. Δεν ήμουν 100% σωστή. Ήμουν σαν… 60. Μπορεί να ήθελε παραπάνω εμπειρία που εγώ δεν την είχα».



Παρά τις δυσκολίες, η Ανδρομάχη επισήμανε ότι η συνολική εμπειρία ήταν όμορφη. «Μου έχει μείνει πολύ ωραία εμπειρία, πλάκα κάνω», πρόσθεσε.



Όσον αφορά στο αν θα ήθελε να συμμετάσχει ξανά στη Eurovision, η τραγουδίστρια δήλωσε θετική υπό την προυπόθεση ότι δεν θα παραμελούσε τον γιο της. «Θα ξαναπήγαινα, απλά θα ήθελα να ρυθμίσω σωστά τον χρόνο μου για να μη χάσω στιγμές με τον μπέμπη, γιατί είναι πολύ απαιτητικό project», σημείωσε.



Πηγή: tvnea.com



