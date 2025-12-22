2025-12-22 14:14:36
Φωτογραφία για Μπέττυ Μαγγίρα φαβορί για τους ημιτελικούς της Eurovision δίπλα στον Γιώργο Καπουτζίδη
Στην τελική ευθεία μπαίνει ο σχεδιασμός της ΕΡΤ για τους δύο ημιτελικούς και τον εθνικό τελικό της Eurovision, που θα πραγματοποιηθούν τον Φεβρουάριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Reallife, η ΕΡΤ έχει ήδη προσεγγίσει την Μπέττυ Μαγγίρα, η οποία θεωρείται φαβορί για την παρουσίαση των ημιτελικών. Παρά το «ναυάγιο» στις προηγούμενες επαφές μεταξύ της ΕΡΤ και της Μαγγίρα για βραδινή εκπομπή τον Σεπτέμβριο, οι δύο πλευρές φαίνεται πως ήρθαν ξανά σε επικοινωνία.

Ήδη έχουν γίνει προκαταρκτικές συζητήσεις σχετικά με τη Eurovision, ωστόσο το τελικό deal δεν έχει κλείσει ακόμα. Για την ώρα, δεν έχει επιλεγεί η εταιρεία παραγωγής που θα αναλάβει τα τρία σόου της Eurovision, η οποία θα έχει και λόγο στο θέμα της παρουσίασης.

Το δεδομένο είναι ότι ο Γιώργος Καπουτζίδης θα έχει κεντρικό ρόλο τόσο στους δύο ημιτελικούς όσο και στον εθνικό τελικό. Ο στόχος είναι η Μπέττυ Μαγγίρα να εμφανιστεί ως συμπαρουσιάστρια δίπλα στον δημοφιλή ηθοποιό και σεναριογράφο στους ημιτελικούς.

Παράλληλα, η ΕΡΤ προγραμματίζει ειδική εκπομπή για την Κυριακή 4 Ιανουαρίου, στις 19:00, κατά την οποία θα ανακοινωθούν τα 28 τραγούδια που θα διαγωνιστούν στους ημιτελικούς.

Πηγή: tvnea.com
