Νέα ημερομηνία για self test και σχολική κάρτα σε όσα σχολεία έμειναν κλειστά λόγω κακοκαιρίας



Με νέο self test για τον κορονοϊό πρέπει να πάνε οι μαθητές στο σχολείο τη Δευτέρα 18 Οκτωβρίου, καθώς κάποια σχολεία έμειναν κλειστά την Παρασκευή λόγω κακοκαιρίας. Οι μαθητές των οποίων τα σχολεία έκλεισαν λόγω του καιρού θα πρέπει να κάνουν νέο self test 24 ώρες πριν πάνε σχόλειο (Κυριακή 17/10), και να δηλώσουν το αποτέλεσμά τους στο self-testing.gov.gr για να εκδόσουν σχολική κάρτα την επόμενη μέρα (Δευτέρα 18/10).



Οι οδηγίες του υπουργείου, μάλιστα, είναι ότι το self test της Πέμπτης (14/10) έπρεπε να γίνει κανονικά και να δηλωθεί ακόμα και από τους μαθητές των οποίων τα σχολεία θα έμεναν κλειστά, ώστε να υπάρχει εικόνα του τί γίνεται με τα κρούσματα. Όσοι, λοιπόν, δεν έκαναν το self test της Πέμπτης, καλούνται να το κάνουν την Κυριακή, 17 Οκτωβρίου. Τη Δευτέρα (18/10) οι μαθητές θα πρέπει να κάνουν νέο τεστ, το οποίο θα κληθούν να δείξουν στο σχολείο τους την Τρίτη, 19 Οκτωβρίου.

