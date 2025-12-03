2025-12-03 18:08:48
Φωτογραφία για Αλλάζει ιδιοκτησία η «Espresso» – Ενημερώθηκαν οι εργαζόμενοι, στο νέο σχήμα φέρεται να συμμετέχει ο Λαυρέντης Λαυρεντιάδης



 Σημαντικές εξελίξεις καταγράφονται στον χώρο των ελληνικών media, καθώς η εφημερίδα «Espresso» και η διαδικτυακή της έκδοση espressonews.gr περνούν σε νέο ιδιοκτησιακό σχήμα. Η αλλαγή γνωστοποιήθηκε ήδη στους εργαζόμενους, οι οποίοι ενημερώθηκαν ότι το υφιστάμενο προσωπικό θα απολυθεί με πλήρη καταβολή αποζημιώσεων και στη συνέχεια θα επαναπροσληφθεί από τη νέα εταιρική διοίκηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τον χώρο των ΜΜΕ, στο νέο σχήμα φέρεται να έχει ενεργό ρόλο ο επιχειρηματίας Λαυρέντης Λαυρεντιάδης. Αν και δεν υπάρχει ακόμη επίσημη ανακοίνωση, το όνομά του έχει «κλειδώσει» ως ο βασικός παράγοντας πίσω από τη μεταβίβαση, γεγονός που αναμένεται να επηρεάσει τη στρατηγική και το μελλοντικό προφίλ της εφημερίδας.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι το πλάνο της νέας ιδιοκτησίας δεν περιορίζεται στη συνέχιση της λειτουργίας όπως είναι σήμερα. Αντιθέτως, εξετάζεται μια συνολική αναδιάρθρωση τόσο στο έντυπο όσο και στο ψηφιακό περιεχόμενο, με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας της «Espresso» στο σύγχρονο, ανταγωνιστικό περιβάλλον των media.

Για τους εργαζόμενους, η διαδικασία της απόλυσης και επαναπρόσληψης δημιουργεί ανησυχία για το εργασιακό καθεστώς που θα διαμορφωθεί την επόμενη ημέρα, αν και το σχήμα παρουσιάζεται ως μια «νέα αρχή» για τον οργανισμό.

Η μεταβίβαση της «Espresso» σηματοδοτεί μια ακόμη κίνηση αναδιάταξης στον ελληνικό μιντιακό χάρτη, με το ενδιαφέρον πλέον να στρέφεται στις επίσημες ανακοινώσεις και στις πρώτες κινήσεις της νέας διοίκησης.



Πηγή: tvnea.com
