Σύνοψη

«Η εμπειρία της επιστολικής ψήφου έχει θετικό αποτύπωμα»«Πρέπει να ενισχύσουμε το δικαίωμα ψήφου των αποδήμων Ελλήνων»«Η ηλεκτρονική ψήφος έχει όλες τις δικλείδες ασφαλείας»«Μόνο 6 από τους 27 της Ε.Ε. έχουν σύστημα δύο εκλογικών ημερών στην Αυτοδιοίκηση»«Θα υπάρχει δυνατότητα ηλεκτρονικών δημοψηφισμάτων σε επίπεδο δήμων»Ο υπουργός Εσωτερικών, Θ. Λιβάνιος, στην εκπομπή «Press Talk» του ΕΡΤnews

Στην εκπομπή «Press Talk» βρέθηκε καλεσμένος ο υπουργός Εσωτερικών, Θεόδωρος Λιβάνιος, μιλώντας με τον δημοσιογράφο Απόστολο Μαγγηριάδη για τις αλλαγές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, τον εκσυγχρονισμό του δημοσίου και τους στόχους της Κυβέρνησης.....

ximeronews

Διαβάστε Περισσότερα...