2025-12-02 07:15:31
Φωτογραφία για Θ. Λιβάνιος στο ΕΡΤnews: Έρχεται η ηλεκτρονική ψήφος στις αυτοδιοικητικές εκλογές – Τι αλλάζει

 Σύνοψη



«Η εμπειρία της επιστολικής ψήφου έχει θετικό αποτύπωμα»«Πρέπει να ενισχύσουμε το δικαίωμα ψήφου των αποδήμων Ελλήνων»«Η ηλεκτρονική ψήφος έχει όλες τις δικλείδες ασφαλείας»«Μόνο 6 από τους 27 της Ε.Ε. έχουν σύστημα δύο εκλογικών ημερών στην Αυτοδιοίκηση»«Θα υπάρχει δυνατότητα ηλεκτρονικών δημοψηφισμάτων σε επίπεδο δήμων»

Ο υπουργός Εσωτερικών, Θ. Λιβάνιος, στην εκπομπή «Press Talk» του ΕΡΤnews

Στην εκπομπή «Press Talk» βρέθηκε καλεσμένος ο υπουργός Εσωτερικών, Θεόδωρος Λιβάνιος, μιλώντας με τον δημοσιογράφο Απόστολο Μαγγηριάδη για τις αλλαγές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, τον εκσυγχρονισμό του δημοσίου και τους στόχους της Κυβέρνησης.....



Διαβάστε Περισσότερα... ximeronews
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
μαθαίνω – ποια είναι η πανίσχυρη ευγενόλη/eugenol και ποιου γνωστού μας μπαχαρικού είναι συστατικό!
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
μαθαίνω – ποια είναι η πανίσχυρη ευγενόλη/eugenol και ποιου γνωστού μας μπαχαρικού είναι συστατικό!
Ιράν και Τουρκία ξεκινούν στρατηγικό σιδηροδρομικό έργο για την αναδιάρθρωση του δικτύου εμπορίου της Ευρασίας
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ιράν και Τουρκία ξεκινούν στρατηγικό σιδηροδρομικό έργο για την αναδιάρθρωση του δικτύου εμπορίου της Ευρασίας
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΑΛΜΑ ΜΕ ΣΚΛΗΡΟΥΣ ΔΙΣΚΟΥΣ 69 TB ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΑΛΜΑ ΜΕ ΣΚΛΗΡΟΥΣ ΔΙΣΚΟΥΣ 69 TB ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
To MadWalk 2025 by Three Cents έρχεται στο πρόγραμμα του MEGA
To MadWalk 2025 by Three Cents έρχεται στο πρόγραμμα του MEGA
Επανέρχονται οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας: Τι αλλάζει για τους εργαζόμενους
Επανέρχονται οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας: Τι αλλάζει για τους εργαζόμενους
Νέος προγραμματισμός για τον ΑΝΤ1 - Αλλάζει ξανά ώρα
Νέος προγραμματισμός για τον ΑΝΤ1 - Αλλάζει ξανά ώρα "Ο Δικαστής"...
Στο OPEN η νέα βάση του Κοκλώνη: Η Barking Well αλλάζει έδρα
Στο OPEN η νέα βάση του Κοκλώνη: Η Barking Well αλλάζει έδρα
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Το νέο τρένο Orient Express της Γαλλίας θυμίζει την ακμή της Διακοσμητικής Τέχνης - Βίντεο.
Το νέο τρένο Orient Express της Γαλλίας θυμίζει την ακμή της Διακοσμητικής Τέχνης - Βίντεο.
Η δραματική σειρά που άλλαξε τις ισορροπίες στην prime time...
Η δραματική σειρά που άλλαξε τις ισορροπίες στην prime time...
Μεγάλο φιλανθρωπικό σόου στον ΑΝΤ1 - Ποιός θα το παρουσιάζει;
Μεγάλο φιλανθρωπικό σόου στον ΑΝΤ1 - Ποιός θα το παρουσιάζει;
Μετρό Θεσσαλονίκης: 11 Δεκεμβρίου η επαναλειτουργία της βασικής γραμμής
Μετρό Θεσσαλονίκης: 11 Δεκεμβρίου η επαναλειτουργία της βασικής γραμμής
Ο ΑΝΤ1 εξετάζει δυναμική επιστροφή του «Your Face Sounds Familiar» μετά από πέντε χρόνια
Ο ΑΝΤ1 εξετάζει δυναμική επιστροφή του «Your Face Sounds Familiar» μετά από πέντε χρόνια