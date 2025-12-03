Η Microsoft σχεδιάζει μια σημαντική αναβάθμιση για το Windows 11, εστιάζοντας σε έναν File Explorer που θα είναι ταχύτερος και πιο καθαρός. Οι εξελίξεις αυτές μπορούν ήδη να παρατηρηθούν στις Dev preview εκδόσεις και έχουν στόχο να διευκολύνουν την καθημερινή εμπειρία χρήσης των χρηστών.

Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες καινοτομίες είναι η λειτουργία preloading, που επιτρέπει στον Explorer να “προθερμαίνεται” στο παρασκήνιο. Αυτό σημαίνει ότι σε συστήματα που συνήθως παλεύουν με την ταχύτητα, η εκκίνηση θα είναι άμεση. Οι χρήστες που θα ωφεληθούν περισσότερο είναι αυτοί που χρησιμοποιούν οικονομικές συσκευές, tablets ή handhelds. Για όσους δεν επιθυμούν να τρέχει στο παρασκήνιο, υπάρχει η δυνατότητα απενεργοποίησης της λειτουργίας αυτής.

Αξιοσημείωτο είναι πως η Microsoft καταβάλλει προσπάθειες να απλοποιήσει το δεξί-κλικ μενού, το οποίο είχε ενσωματώσει πολλές επιλογές που δύσκολα χρησιμοποιούνται. Τώρα, οι λιγότερο συχνές ενέργειες θα μετακινηθούν σε μικρότερα υπομενού, ενώ οι πιο βασικές θα παραμένουν άμεσα προσβάσιμες. Το νέο flyout “διαχείρισης αρχείου” θα συγκεντρώνει λειτουργίες όπως ZIP, “copy as path”, περιστροφή εικόνας και “set as background”.

Επιπλέον, οι υπηρεσίες cloud θα διαθέτουν το δικό τους ξεχωριστό μενού, προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε επιλογές όπως το Send to My Phone, κάνοντάς το context menu πιο καθαρό και ευχάριστο στην πλοήγηση.

Η υλοποίηση των αλλαγών αυτών βρίσκεται σε φάση δοκιμών στον Dev Channel. Αν οι δοκιμές αποδώσουν ικανοποιητικά αποτελέσματα, οι νέες λειτουργίες αναμένεται να κυκλοφορήσουν σε όλους τους χρήστες των Windows 11 στις αρχές του 2026. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις, μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα της Microsoft.

