Για πάνω από μισό αιώνα οι επιστήμονες θεωρούσαν πως ο εσώτερος πυρήνας της Γης ήταν μια στερεή σφαίρα συμπιεσμένου σιδηρομεταλλεύματος, που περιτριγυριζόταν από έναν ρευστό εξώτερο πυρήνα. Ωστόσο νέα έρευνα η οποία δημοσιεύτηκε στις 20 Σεπτεμβρίου στο Physics of the Earth and Planetary Interiors υποδεικνύει πως η σφαίρα αυτή μπορεί να είναι από σκληρή/ στερεή μέχρι ημι-στερεή μέχρι ρευστή.

«Όσο περισσότερο το κοιτάμε, τόσο περισσότερο συνειδητοποιούμε πως δεν είναι μια βαρετή άμορφη μάζα σιδήρου» είπε στο Live Science η Τζέσικα Ίρβινγκ, σεισμολόγος στο University of Bristol στην Αγγλία η οποία δεν ενεπλάκη στην έρευνα. «Ανακαλύπτουμε έναν ολόκληρο νέο, κρυμμένο κόσμο».













