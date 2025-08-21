tinanantsou.blogspot.gr

Η κινούμενη εικόνα στο βίντεο δείχνει τον νεοανακαλυφθέντα δορυφόρο του πλανήτη Ουρανού, που ονομάστηκε S/2025 U1. Έτσι, ο Ουρανός διαθέτει πλέον 29 δορυφόρους. Η ανακάλυψη έγινε με την κάμερα NIRCam (Near-Infrared Camera) του διαστημικού τηλεσκοπίου James Webb της NASA στις 2 Φεβρουαρίου του 2025. Πρόκειται για έναν μικρό δορυφόρο, που δεν είδε ούτε το διαστημόπλοιο Voyager 2 της NASA όταν προσέγγισε τον πλανήτη πριν από περίπου 40 χρόνια.Ο δορυφόρος S/2025 U1 έχει διάμετρο 10 χιλιόμετρα περίπου, υποθέτοντας ότι έχει παρόμοια λευκαύγεια (ή albedo) με τους άλλους μικρούς δορυφόρους του Ουρανού. Αυτό το μικροσκοπικό μέγεθος τον καθιστούσε αόρατο στο Voyager 2 και άλλα τηλεσκόπια. Είναι το 14ο μέλος ενός περίπλοκου συστήματος μικρών δορυφόρων που περιφέρονται πιο εσωτερικά σε σχέση με τους μεγαλύτερους δορυφόρους του Ουρανού – Μιράντα, Άριελ, Ουμβριήλ, Τιτάνια και Όμπερον.Απέχει 56.000 χιλιόμετρα περίπου από το κέντρο του πλανήτη Ουρανού και κινείται σε σχεδόν κυκλική τροχιά γύρω από το ισημερινό επίπεδο του πλανήτη, ανάμεσα στις τροχιές της Οφηλίας (η οποία βρίσκεται ακριβώς έξω από το κύριο σύστημα δακτυλίων του Ουρανού) και της Μπιάνκα.Η ανακάλυψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος General Observer του διαστημικού τηλεσκοπίου James Webb, το οποίο επιτρέπει σε επιστήμονες απ’ όλο τον κόσμο να προτείνουν έρευνες χρησιμοποιώντας τα πιο σύγχρονα όργανα του τηλεσκοπίου. Η υψηλή ανάλυση και η ευαισθησία του οργάνου NIRCam στο υπέρυθρο καθιστούν το Webb ιδιαίτερα ικανό στην ανίχνευση αμυδρών και μακρινών αντικειμένων, ξεπερνώντας κατά πολύ την εμβέλεια των άλλων τηλεσκοπίων.πηγή: https://phys.org/news/2025-08-webb-moon-orbiting-uranus.htmlhttps://physicsgg.me/