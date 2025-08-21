2025-08-21 20:29:55
Φωτογραφία για Νέο φεγγάρι ανακαλύφθηκε στον Ουρανό
 

 Η κινούμενη εικόνα στο βίντεο δείχνει τον νεοανακαλυφθέντα δορυφόρο του πλανήτη Ουρανού, που ονομάστηκε S/2025 U1. Έτσι, ο Ουρανός διαθέτει πλέον 29 δορυφόρους. Η ανακάλυψη έγινε με την κάμερα NIRCam (Near-Infrared Camera) του διαστημικού τηλεσκοπίου James Webb της NASA στις 2 Φεβρουαρίου του 2025. Πρόκειται για έναν μικρό δορυφόρο, που δεν είδε ούτε το διαστημόπλοιο Voyager 2 της NASA όταν προσέγγισε τον πλανήτη πριν από περίπου 40 χρόνια.

Ο δορυφόρος S/2025 U1 έχει διάμετρο 10 χιλιόμετρα περίπου, υποθέτοντας ότι έχει παρόμοια λευκαύγεια (ή albedo) με τους άλλους μικρούς δορυφόρους του Ουρανού. Αυτό το μικροσκοπικό μέγεθος τον καθιστούσε αόρατο στο Voyager 2 και άλλα τηλεσκόπια. Είναι το 14ο μέλος ενός περίπλοκου συστήματος μικρών δορυφόρων που περιφέρονται πιο εσωτερικά σε σχέση με τους μεγαλύτερους δορυφόρους του Ουρανού – Μιράντα, Άριελ, Ουμβριήλ, Τιτάνια και Όμπερον.


Απέχει 56.000 χιλιόμετρα περίπου από το κέντρο του πλανήτη Ουρανού και κινείται σε σχεδόν κυκλική τροχιά γύρω από το ισημερινό επίπεδο του πλανήτη, ανάμεσα στις τροχιές της Οφηλίας (η οποία βρίσκεται ακριβώς έξω από το κύριο σύστημα δακτυλίων του Ουρανού) και της Μπιάνκα.

Η ανακάλυψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος General Observer του διαστημικού τηλεσκοπίου James Webb, το οποίο επιτρέπει σε επιστήμονες απ’ όλο τον κόσμο να προτείνουν έρευνες χρησιμοποιώντας τα πιο σύγχρονα όργανα του τηλεσκοπίου. Η υψηλή ανάλυση και η ευαισθησία του οργάνου NIRCam στο υπέρυθρο καθιστούν το Webb ιδιαίτερα ικανό στην ανίχνευση αμυδρών και μακρινών αντικειμένων, ξεπερνώντας κατά πολύ την εμβέλεια των άλλων τηλεσκοπίων.

πηγή: https://phys.org/news/2025-08-webb-moon-orbiting-uranus.html

https://physicsgg.me/
tinanantsou.blogspot.gr
VIDEO
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Συνταξιούχος μηχανοδηγός τρένου θα διασχίσει με ποδήλατο την Ευρώπη, συγκεντρώνοντας χρήματα για φιλανθρωπικό σκοπό
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Συνταξιούχος μηχανοδηγός τρένου θα διασχίσει με ποδήλατο την Ευρώπη, συγκεντρώνοντας χρήματα για φιλανθρωπικό σκοπό
Κατερίνα Παπακωστοπούλου: Διπλό τηλεοπτικό βήμα από Σεπτέμβριο στο OPEN
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Κατερίνα Παπακωστοπούλου: Διπλό τηλεοπτικό βήμα από Σεπτέμβριο στο OPEN
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Το φεγγάρι από τον μύθο στον φακό της NASA
Το φεγγάρι από τον μύθο στον φακό της NASA
Όχι δεν είναι UFO αυτό το λαμπρό αντικείμενο στον ουρανό
Όχι δεν είναι UFO αυτό το λαμπρό αντικείμενο στον ουρανό
Ανακαλύφθηκε αντιβιοτικό κατά των ανθεκτικών μυκητιασικών λοιμώξεων και βακτηρίων
Ανακαλύφθηκε αντιβιοτικό κατά των ανθεκτικών μυκητιασικών λοιμώξεων και βακτηρίων
Η μυστηριώδης γαλάζια σπείρα στο νυχτερινό ουρανό της Ευρώπης
Η μυστηριώδης γαλάζια σπείρα στο νυχτερινό ουρανό της Ευρώπης
Επτά πλανήτες και η Σελήνη στον ουρανό
Επτά πλανήτες και η Σελήνη στον ουρανό
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Απογραφή των Υπεύθυνων Φαρμακοποιών των ιδιωτικών φαρμακείων στην πύλη ΕΟΠΥΥ ΚΜΕΣ
Απογραφή των Υπεύθυνων Φαρμακοποιών των ιδιωτικών φαρμακείων στην πύλη ΕΟΠΥΥ ΚΜΕΣ
Βουλγαρία: Η κυβέρνηση ανοίγει τις επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές για ξένους μεταφορείς
Βουλγαρία: Η κυβέρνηση ανοίγει τις επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές για ξένους μεταφορείς
Παναγιώτης Βέμμος: «Το κτήριο του σιδηροδρομικού σταθμού Πελοποννήσου στην Αθήνα κινδυνεύει»
Παναγιώτης Βέμμος: «Το κτήριο του σιδηροδρομικού σταθμού Πελοποννήσου στην Αθήνα κινδυνεύει»
Hellenic Train: Αμαξοστοπιχία ακινητοποιήθηκε στον σταθμό Λυγιάς λόγω τεχνικού προβλήματος
Hellenic Train: Αμαξοστοπιχία ακινητοποιήθηκε στον σταθμό Λυγιάς λόγω τεχνικού προβλήματος
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (20/8/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (20/8/2025)