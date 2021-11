tvnea

Συνεχίζεται η μάχη ανάμεσα στο PRIME TIME των καναλιών Αναλυτικά για τα νούμερα για χθες:Πρόγραμμα 18-54ROUK ZOUK SPECIAL (21:15:00 - 21:59:59) 22,2Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 20,8THE VOICE OF GREECE 15,5DANCING WITH THE STARS 7,6ΚΟΜΑΝΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΚΟΙ 12,0ΤΑΙΝΙΑ ΑΝΤ1 11,6ΤΑΙΝΙΑ ΑΝΤ1 10,1ΤΑΙΝΙΑ ALPHA 7,7ΜΗ ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ.*Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων που έχουν δώσει τα κανάλια και είναι ενδεικτικά.ΠΗΓΗ: Nielsen Media ResearchΠηγή: TVNEA.COM