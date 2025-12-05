2025-12-05 10:50:31
Ιδιαίτερα ανταγωνιστική ήταν η χθεσινή απογευματινή τηλεοπτική ζώνη, με ψυχαγωγικά και ενημερωτικά προγράμματα να «μονομαχούν» για μια θέση στην κορυφή του πίνακα τηλεθέασης. Το ενδιαφέρον του κοινού μοιράστηκε σε πολλούς σταθμούς, ωστόσο ένα πρόγραμμα κατάφερε να ξεχωρίσει δυναμικά.

Στην πρώτη θέση βρέθηκε το «Deal» του Alpha, το οποίο κατέγραψε 18,2%, συνεχίζοντας την εντυπωσιακή του πορεία και επιβεβαιώνοντας την ισχύ του στο δυναμικό κοινό.

Ακολούθησαν οι «Οικογενειακές Ιστορίες» επίσης στον Alpha με 17,1%, διατηρώντας υψηλές επιδόσεις και δείχνοντας ότι το πρόγραμμα εξακολουθεί να χτίζει ισχυρή σχέση με το κοινό.

Στην τρίτη θέση βρέθηκε το «Live News» στο MEGA με 15,6%, παραμένοντας μια από τις πιο σταθερές επιλογές ενημέρωσης.

Ο «Τροχός της Τύχης» στο STAR σημείωσε 13,4%, ενώ το «The Chase» στο MEGA κατέγραψε 10,7%.

Το «Cash or Trash» στο STAR συγκέντρωσε 8,9%, ενώ το «5x5» σε επανάληψη στον ΑΝΤ1 έφτασε στο 7,8%.

Στον ΣΚΑΪ, η απογευματινή ελληνική ταινία σημείωσε 6,1%, ενώ το «Στούντιο 4» στην ΕΡΤ1 ακολούθησε με 6%.

Το πρόγραμμα «Διαχωρίζω τη Θέση μου» στον ΣΚΑΪ κατέγραψε 5,6%, οι «Κουβέντες» στο OPEN συγκέντρωσαν 4,9%, ενώ το «Το ’Χουμε» στον ΣΚΑΪ έκλεισε με 3,7%.

Τέλος, η σειρά «Ηλέκτρα» στην ΕΡΤ1 σημείωσε 3,2%.



Πηγή: tvnea.com
