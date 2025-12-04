2025-12-04 11:27:08
Η  νέα τηλεοπτική σεζόν ξεκίνησε και ο ανταγωνισμός στις   ζώνες διαμορφώνεται ήδη με έντονο ενδιαφέρον.



Από τις πρωινές εκπομπές μέχρι την prime time, τα ποσοστά τηλεθέασης δείχνουν τις πρώτες τάσεις, αναδεικνύοντας τα προγράμματα που κέρδισαν το κοινό και εκείνα που χρειάζονται περισσότερη δυναμική.

Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανά   ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.

ΠΗΓΗ: The Nielsen Company

Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη

ΕκπομπήΚανάλιΤηλεθέαση 18-54 Κοινωνία Ώρα MegaMega28,7% Happy DayAlpha14,5% ΣήμεραΣΚΑΪ9% Καλημέρα ΕλλάδαANT17,7% Ώρα ΕλλάδοςOpen6% Νωρίς ΝωρίςΕΡΤ12%

Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη

ΕκπομπήΚανάλιΤηλεθέαση 18-54 BuongiornoMega17% Super ΚατερίναAlpha16,1% Το ΠρωινόANT112,2% ΑταίριαστοιΣΚΑΪ7,7% Breakfast @StarStar6,9% 10 ΠαντούOpen4,8% Πρωίαν σε ΕίδονΕΡΤ13,2%


Μεσημεριανή Ζώνη

ΕκπομπήΚανάλιΤηλεθέαση 18-54 ΑποκαλύψειςANT110,3% Αλήθειες με τη ΖήναStar9,2% Live YouΣΚΑΪ6,7% Ώρα για ΨυχαγωγίαOpen4,5% Όπου Υπάρχει ΕλλάδαΣΚΑΪ2,9% Ποπ ΜαγειρικήΕΡΤ12,1%

Απογευματινή Ζώνη

ΕκπομπήΚανάλιΤηλεθέαση 18-54 Live NewsMega15,2% DealAlpha15% The ChaseMega13,4% Οικογενειακές ΙστορίεςAlpha12,6% Τροχός της ΤύχηςStar11,9% Rouk ZoukANT18,1% Διαχωρίζω τη Θέση μουΣΚΑΪ7,8% Cash or TrashStar7% Ελληνική ΤαινίαΣΚΑΪ6,3% Στούντιο 4ΕΡΤ15,7% Καθαρές ΚουβέντεςOpen5,2% 5x5 (Ε)ANT14% Το 'ΧουμεΣΚΑΪ2,6%

Prime Time

ΕκπομπήΚανάλιΤηλεθέαση 18-54 Αλ Τσαντίρι ΝιουζMega17,7% Οι BoomersANT115% Άγιος ΈρωταςAlpha13,1% Να μ’ ΑγαπάςAlpha12,8% Next Top ModelStar10,8% Το Σπίτι Δίπλα στο ΠοτάμιAlpha9,9% Grand HotelANT19% Τότε και ΤώραΣΚΑΪ9% Παιχνίδια ΕκδίκησηςANT16,5% Ελληνική ΤαινίαΕΡΤ13,5% Αν Υπήρχε Θα Σε ΧώριζαOpen3,1% Καλά Θα Πάει Κι ΑυτόΕΡΤ12% Το ΠαιδίΕΡΤ11,4% Real ViewOpen1,6%

Late Night

ΕκπομπήΚανάλιΤηλεθέαση 18-54 Νύχτα ΑποκαλύψεωνΑΝΤ110,5% Prime TimeΣΚΑΪ4,8% Κοινωνία Άνω ΚάτωOpen2,9%

Πηγή: tvnea.com
