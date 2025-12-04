





Στην κορυφή της prime time ζώνης βρέθηκε το “Αλ Τσαντίρι Nιουζ”, σημειώνοντας 17,7% στο δυναμικό κοινό. Δεύτερο ήταν το “Boomers” στον ΑΝΤ1 με 15%, ενώ τρίτο ακολούθησε η σειρά “Έρωτας” στον Alpha με 13,1%. Η σειρά “Να μ’ αγαπάς” στον Alpha κατέγραψε 12,8%, και το “Next Top Model ”, η νέα προσθήκη του STAR την Τετάρτη, σημείωσε 10,8%.

Η σειρά “Το Σπίτι δίπλα στο Ποτάμι” σημείωσε στον Alpha 9,9%, το “Grand Hotel” στον ΑΝΤ1 και η σειρά “Τότε και Τώρα” στον ΣΚΑΪ έφτασαν στο 9%. Η σειρά “Παιχνίδια Εκδίκησης” στον ΑΝΤ1 κινήθηκε στο 6,5%, ενώ η ελληνική ταινία στην ΕΡΤ1 σημείωσε 3,5%.

Η σειρά του Open “Αν Υπήρχε Θα Σε Χώριζα” έκανε 3,1%. Η σειρά “Καλά θα πάει” της ΕΡΤ1 σημείωσε 2%, το “Το Παιδί” στην ΕΡΤ1 1,4%, και η “Real View” στο Open 1,6%.







Στη late night ζώνη, την πρώτη θέση κατέκτησε η εκπομπή “Νύχτα Αποκαλύψεων” στο ΣΚΑΪ με 10,5%, ενώ η σειρά 4,8% και η εκπομπή “Κοινωνία Άνω Κάτω” κινήθηκαν στο 2,9%.

