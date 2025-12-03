Η νέα τηλεοπτική σεζόν ξεκίνησε και ο ανταγωνισμός στις ζώνες διαμορφώνεται ήδη με έντονο ενδιαφέρον.

Από τις πρωινές εκπομπές μέχρι την prime time, τα ποσοστά τηλεθέασης δείχνουν τις πρώτες τάσεις, αναδεικνύοντας τα προγράμματα που κέρδισαν το κοινό και εκείνα που χρειάζονται περισσότερη δυναμική.Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανά ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.ΠΗΓΗ: The Nielsen CompanyΠρωινή Ενημερωτική ΖώνηΕκπομπήΚανάλιΤηλεθέαση 18-54 Κοινωνία Ώρα MegaMega27,6% Happy DayAlpha13,4% ΣήμεραΣΚΑΪ11,9% Καλημέρα ΕλλάδαANT111,5% Ώρα ΕλλάδοςOpen10,3% Νωρίς ΝωρίςΕΡΤ11,1%Πρωινή Ψυχαγωγική ΖώνηΕκπομπήΚανάλιΤηλεθέαση 18-54 Super ΚατερίναAlpha14,7% BuongiornoMega13% ΑταίριαστοιΣΚΑΪ12% Το ΠρωινόANT111% Το Πρωί Αν Σε ΕίδονΕΡΤ12,4%Μεσημεριανή ΖώνηΕκπομπήΚανάλιΤηλεθέαση 18-54 Αλήθειες με τη ΖήναStar10,8% Live YouΣΚΑΪ10,2% Όπου Υπάρχει ΕλλάδαΣΚΑΪ7% Ώρα Για Ψυχαγωγία Best OfOpen3,7% Ποπ ΜαγειρικήΕΡΤ12,9% Αποκαλύψεις (15:00-16:15)ΑΝΤ110%Απογευματινή ΖώνηΕκπομπήΚανάλιΤηλεθέαση 18-54 The ChaseMega19% Live NewsMega16,7% DealAlpha14,4% Τροχός της ΤύχηςStar12,6% Οικογενειακές ΙστορίεςAlpha10,8% Cash or TrashStar9,2% Rouk ZoukANT19,1% Στούντιο 4ΕΡΤ17,7% Διαχωρίζω τη Θέση μου ΣΚΑΪ6,1% 5x5 (E)ANT15,8% Ελληνική ΤαινίαΣΚΑΪ5,7% Καθαρές ΚουβέντεςOpen3,8% Το ’ΧουμεΣΚΑΪ2,9%Prime TimeΕκπομπήΚανάλιΤηλεθέαση 18-54 Ράδιο ΑρβύλαANT117,6% Μια Νύχτα ΜόνοMega16,7% Άγιος ΈρωταςAlpha15,5% Να μ’ ΑγαπάςAlpha15,3% Πόρτο ΛεόνεAlpha14,7% Η Γη της ΕλιάςMega12,6% ΦάρμαStar10,8% Grand HotelANT110,1% Γιατί Είναι Πατέρας;ANT17,9% The WallΣΚΑΪ6% Real ViewOpen3,4% Αν Υπήρχες Θα Σε ΧώριζαOpen2,4% Ελληνική ΤαινίαΕΡΤ12,7% Το ΠαιδίΕΡΤ12,3% Καλά Θα Πάει Κι ΑυτόΕΡΤ11,6%Late NightΕκπομπήΚανάλιΤηλεθέαση 18-54 The 2Night ShowANT115% Money DropAlpha9,5% Status QuoOpen4,3%Πηγή: tvnea.com