2025-12-03 12:09:46
Η νέα τηλεοπτική σεζόν ξεκίνησε και ο ανταγωνισμός στις ζώνες διαμορφώνεται ήδη με έντονο ενδιαφέρον.
Από τις πρωινές εκπομπές μέχρι την prime time, τα ποσοστά τηλεθέασης δείχνουν τις πρώτες τάσεις, αναδεικνύοντας τα προγράμματα που κέρδισαν το κοινό και εκείνα που χρειάζονται περισσότερη δυναμική.
Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανά ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.
ΠΗΓΗ: The Nielsen Company
Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη
ΕκπομπήΚανάλιΤηλεθέαση 18-54 Κοινωνία Ώρα MegaMega27,6% Happy DayAlpha13,4% ΣήμεραΣΚΑΪ11,9% Καλημέρα ΕλλάδαANT111,5% Ώρα ΕλλάδοςOpen10,3% Νωρίς ΝωρίςΕΡΤ11,1%
Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη
ΕκπομπήΚανάλιΤηλεθέαση 18-54 Super ΚατερίναAlpha14,7% BuongiornoMega13% ΑταίριαστοιΣΚΑΪ12% Το ΠρωινόANT111% Το Πρωί Αν Σε ΕίδονΕΡΤ12,4%
Μεσημεριανή Ζώνη
ΕκπομπήΚανάλιΤηλεθέαση 18-54 Αλήθειες με τη ΖήναStar10,8% Live YouΣΚΑΪ10,2% Όπου Υπάρχει ΕλλάδαΣΚΑΪ7% Ώρα Για Ψυχαγωγία Best OfOpen3,7% Ποπ ΜαγειρικήΕΡΤ12,9% Αποκαλύψεις (15:00-16:15)ΑΝΤ110%
Απογευματινή Ζώνη
ΕκπομπήΚανάλιΤηλεθέαση 18-54 The ChaseMega19% Live NewsMega16,7% DealAlpha14,4% Τροχός της ΤύχηςStar12,6% Οικογενειακές ΙστορίεςAlpha10,8% Cash or TrashStar9,2% Rouk ZoukANT19,1% Στούντιο 4ΕΡΤ17,7% Διαχωρίζω τη Θέση μου ΣΚΑΪ6,1% 5x5 (E)ANT15,8% Ελληνική ΤαινίαΣΚΑΪ5,7% Καθαρές ΚουβέντεςOpen3,8% Το ’ΧουμεΣΚΑΪ2,9%
Prime Time
ΕκπομπήΚανάλιΤηλεθέαση 18-54 Ράδιο ΑρβύλαANT117,6% Μια Νύχτα ΜόνοMega16,7% Άγιος ΈρωταςAlpha15,5% Να μ’ ΑγαπάςAlpha15,3% Πόρτο ΛεόνεAlpha14,7% Η Γη της ΕλιάςMega12,6% ΦάρμαStar10,8% Grand HotelANT110,1% Γιατί Είναι Πατέρας;ANT17,9% The WallΣΚΑΪ6% Real ViewOpen3,4% Αν Υπήρχες Θα Σε ΧώριζαOpen2,4% Ελληνική ΤαινίαΕΡΤ12,7% Το ΠαιδίΕΡΤ12,3% Καλά Θα Πάει Κι ΑυτόΕΡΤ11,6%
Late Night
ΕκπομπήΚανάλιΤηλεθέαση 18-54 The 2Night ShowANT115% Money DropAlpha9,5% Status QuoOpen4,3%
Πηγή: tvnea.com
