2025-12-03 12:09:46
Φωτογραφία για Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (2/12/2025)

 

Η  νέα τηλεοπτική σεζόν ξεκίνησε και ο ανταγωνισμός στις   ζώνες διαμορφώνεται ήδη με έντονο ενδιαφέρον.



Από τις πρωινές εκπομπές μέχρι την prime time, τα ποσοστά τηλεθέασης δείχνουν τις πρώτες τάσεις, αναδεικνύοντας τα προγράμματα που κέρδισαν το κοινό και εκείνα που χρειάζονται περισσότερη δυναμική.

Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανά   ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.

ΠΗΓΗ: The Nielsen Company

Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη

ΕκπομπήΚανάλιΤηλεθέαση 18-54 Κοινωνία Ώρα MegaMega27,6% Happy DayAlpha13,4% ΣήμεραΣΚΑΪ11,9% Καλημέρα ΕλλάδαANT111,5% Ώρα ΕλλάδοςOpen10,3% Νωρίς ΝωρίςΕΡΤ11,1%

Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη

ΕκπομπήΚανάλιΤηλεθέαση 18-54 Super ΚατερίναAlpha14,7% BuongiornoMega13% ΑταίριαστοιΣΚΑΪ12% Το ΠρωινόANT111% Το Πρωί Αν Σε ΕίδονΕΡΤ12,4%


Μεσημεριανή Ζώνη

ΕκπομπήΚανάλιΤηλεθέαση 18-54 Αλήθειες με τη ΖήναStar10,8% Live YouΣΚΑΪ10,2% Όπου Υπάρχει ΕλλάδαΣΚΑΪ7% Ώρα Για Ψυχαγωγία Best OfOpen3,7% Ποπ ΜαγειρικήΕΡΤ12,9% Αποκαλύψεις (15:00-16:15)ΑΝΤ110%

Απογευματινή Ζώνη

ΕκπομπήΚανάλιΤηλεθέαση 18-54 The ChaseMega19% Live NewsMega16,7% DealAlpha14,4% Τροχός της ΤύχηςStar12,6% Οικογενειακές ΙστορίεςAlpha10,8% Cash or TrashStar9,2% Rouk ZoukANT19,1% Στούντιο 4ΕΡΤ17,7% Διαχωρίζω τη Θέση μου ΣΚΑΪ6,1% 5x5 (E)ANT15,8% Ελληνική ΤαινίαΣΚΑΪ5,7% Καθαρές ΚουβέντεςOpen3,8% Το ’ΧουμεΣΚΑΪ2,9%

Prime Time

ΕκπομπήΚανάλιΤηλεθέαση 18-54 Ράδιο ΑρβύλαANT117,6% Μια Νύχτα ΜόνοMega16,7% Άγιος ΈρωταςAlpha15,5% Να μ’ ΑγαπάςAlpha15,3% Πόρτο ΛεόνεAlpha14,7% Η Γη της ΕλιάςMega12,6% ΦάρμαStar10,8% Grand HotelANT110,1% Γιατί Είναι Πατέρας;ANT17,9% The WallΣΚΑΪ6% Real ViewOpen3,4% Αν Υπήρχες Θα Σε ΧώριζαOpen2,4% Ελληνική ΤαινίαΕΡΤ12,7% Το ΠαιδίΕΡΤ12,3% Καλά Θα Πάει Κι ΑυτόΕΡΤ11,6%

Late Night

ΕκπομπήΚανάλιΤηλεθέαση 18-54 The 2Night ShowANT115% Money DropAlpha9,5% Status QuoOpen4,3%

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Δημήτρης Παπανώτας: «Γράφετε για μένα αηδίες, πάρτε με ένα τηλέφωνο να με ρωτήσετε όσοι θέλετε»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Δημήτρης Παπανώτας: «Γράφετε για μένα αηδίες, πάρτε με ένα τηλέφωνο να με ρωτήσετε όσοι θέλετε»
Οι φίλοι σιδηροδρόμου ταξίδεψαν με Προαστιακό Τρένο στη Σίνδο
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Οι φίλοι σιδηροδρόμου ταξίδεψαν με Προαστιακό Τρένο στη Σίνδο
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πρωτιά για τις Αλήθειες με τη Ζήνα στη μεσημεριανή ζώνη – Πώς κινήθηκαν οι υπόλοιπες εκπομπές
Πρωτιά για τις Αλήθειες με τη Ζήνα στη μεσημεριανή ζώνη – Πώς κινήθηκαν οι υπόλοιπες εκπομπές
Πέρασε μπροστά το The Chase στην απογευματινή ζώνη
Πέρασε μπροστά το The Chase στην απογευματινή ζώνη
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (2/12/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (2/12/2025)
Μαγειρεύεται η απογευματινή ζώνη του ΑΝΤ1 – Δύο format στη μάχη
Μαγειρεύεται η απογευματινή ζώνη του ΑΝΤ1 – Δύο format στη μάχη
Τρίτη, 2/12/2025: Εργασίες ημέρας
Τρίτη, 2/12/2025: Εργασίες ημέρας
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Αιφνιδιαστική παύση της Σύνθιας Σάπικα από τη θέση της Γενικής Διευθύντριας της ΕΡΤ3
Αιφνιδιαστική παύση της Σύνθιας Σάπικα από τη θέση της Γενικής Διευθύντριας της ΕΡΤ3
Εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπου των εργαζομένων στη διοίκηση το ΟΣΕ.
Εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπου των εργαζομένων στη διοίκηση το ΟΣΕ.
Πρωτιά για τις Αλήθειες με τη Ζήνα στη μεσημεριανή ζώνη – Πώς κινήθηκαν οι υπόλοιπες εκπομπές
Πρωτιά για τις Αλήθειες με τη Ζήνα στη μεσημεριανή ζώνη – Πώς κινήθηκαν οι υπόλοιπες εκπομπές
Πέρασε μπροστά το The Chase στην απογευματινή ζώνη
Πέρασε μπροστά το The Chase στην απογευματινή ζώνη
Στην κορυφή του prime time το Ράδιο Αρβύλα - τι έγινε στην late night ζώνη;
Στην κορυφή του prime time το Ράδιο Αρβύλα - τι έγινε στην late night ζώνη;