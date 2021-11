Μια νέα θυγατρική της DB Cargo, η DB Cargo Transasia, ιδρύθηκε στη Σαγκάη λόγω της δημοτικότητας της σιδηροδρομικής γραμμής New Silk Road μεταξύ Ευρώπης και Κίνας.Η νέα θυγατρική ενισχύει την παρουσία της εταιρείας εμπορευματικών σιδηροδρόμων στην Ασία, επιτρέποντας την ταχύτερη προσφορά ποικίλων υπηρεσιών και από μία μόνο πηγή.DB Cargo στο Seelze – New Silk Road© DEUTSCHE BAHN | VOLKER EMERSLEBENΑυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η DB Cargo είναι ο μόνος πάροχος που μπορεί να συνδέσει την κυκλοφορία στο New Silk Road με το ευρωπαϊκό δίκτυο DB Cargo, προσφέροντας απευθείας σιδηροδρομικές συνδέσεις σε 18 ευρωπαϊκές χώρες.Το 2020, η Κίνα έγινε ο σημαντικότερος εμπορικός εταίρος της Γερμανίας για πέμπτη συνεχή χρονιά. Σε απάντηση, η Deutsche Bahn άνοιξε αρκετά νέα δρομολόγια μεταξύ Κίνας και Ευρώπης φέτος. Η πιο πρόσφατη ήταν η νέα σύνδεση Σαγκάη-Αμβούργο-Σαγκάη, η οποία τέθηκε σε λειτουργία τον Σεπτέμβριο.Η DB Cargo αναμένει ότι οι σιδηροδρομικές μεταφορές μεταξύ Κίνας και Ευρώπης θα συνεχίσουν να δυναμώνουν και σχεδιάζει να αυξήσει τη μεταφορική της ικανότητα από 200.000 εμπορευματοκιβώτια στον ευρασιατικό διάδρομο το 2020 σε 500.000 έως το 2025.Για την επίτευξη αυτού του στόχου έχει συσταθεί μια νέα ομάδα διαχείρισης στην DB Eurasia.Ο Andreas Lübs ανέλαβε το ρόλο του Διευθύνοντος Συμβούλου τον Σεπτέμβριο και από τον Δεκέμβριο ο Tabea Klang θα έρθει μαζί του ως Διευθύνων Σύμβουλος Πωλήσεων (CSO).railway-news.comsidirodromikanea.blogspot.com