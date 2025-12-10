2025-12-10 07:37:03
Βουκουρέστι/Σόφια/Αθήνα – Η Ελλάδα, η Βουλγαρία και η Ρουμανία υπέγραψαν επίσημα τριμερές Μνημόνιο Συνεργασίας για τη δημιουργία της Πλατφόρμας Διαδρόμου Μαύρης Θάλασσας - Αιγαίου (BACP), ενός στρατηγικού πολυτροπικού άξονα μεταφορών Βορρά-Νότου, ειδικά σχεδιασμένου για την ενίσχυση της ανατολικής πλευράς του ΝΑΤΟ, βελτιώνοντας παράλληλα την περιφερειακή συνδεσιμότητα.greekcitytimes.comΟ
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΔιάλεξη του Χάρη Βαρβόγλη στο Βυζαντινό Μουσείο Θεσσαλονίκης
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ