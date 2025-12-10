2025-12-10 07:37:03
Φωτογραφία για Νέος διάδρομος του ΝΑΤΟ που θα παρακάμπτει τα Τουρκικά Στενά
Βουκουρέστι/Σόφια/Αθήνα – Η Ελλάδα, η Βουλγαρία και η Ρουμανία υπέγραψαν επίσημα τριμερές Μνημόνιο Συνεργασίας για τη δημιουργία της Πλατφόρμας Διαδρόμου Μαύρης Θάλασσας - Αιγαίου (BACP), ενός στρατηγικού πολυτροπικού άξονα μεταφορών Βορρά-Νότου, ειδικά σχεδιασμένου για την ενίσχυση της ανατολικής πλευράς του ΝΑΤΟ, βελτιώνοντας παράλληλα την περιφερειακή συνδεσιμότητα.greekcitytimes.comΟ
Διάλεξη του Χάρη Βαρβόγλη στο Βυζαντινό Μουσείο Θεσσαλονίκης
Διάλεξη του Χάρη Βαρβόγλη στο Βυζαντινό Μουσείο Θεσσαλονίκης
Συντάξεις: Η κυβέρνηση καταργεί το έκτρωμα Τσίπρα - Κατρούγκαλου -Τι αύξηση θα πάρουν 671.586 συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά [πίνακες]
Συντάξεις: Η κυβέρνηση καταργεί το έκτρωμα Τσίπρα - Κατρούγκαλου -Τι αύξηση θα πάρουν 671.586 συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά [πίνακες]
