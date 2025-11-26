2025-11-26 18:11:40
Ο ΑΝΤ1 φέρνει νέες αλλαγές στο πρόγραμμα της Κυριακής, σύμφωνα με πληροφορίες του tvnea.com. Η δραματική σειρά «Ο Δικαστής», που προβαλλόταν στις 21:45, θα μεταφερθεί πλέον στις 22:45 και θα προβάλλεται μόνο μία φορά την Κυριακή. Η αλλαγή αυτή έγινε καθώς ο σταθμός αποφάσισε να εντάξει διπλό επεισόδιο του «Εκατομμυριούχου» στην προηγούμενη ζώνη.

Με τη νέα αυτή αναδιάρθρωση, η σειρά διατηρεί την παρουσία της στη βραδινή ζώνη, ενώ ο ΑΝΤ1 ενισχύει το πρόγραμμα της Κυριακής με το δημοφιλές τηλεπαιχνίδι, που συγκεντρώνει υψηλή τηλεθέαση. 

Πηγή: tvnea.com
